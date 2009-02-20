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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринки

Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринкиБармен Евгений Шашин рассказывает, как приготовить несложные, но интересные коктейли к празднику

Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринки

Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринки
Бармен Евгений Шашин рассказывает, как приготовить несложные, но интересные коктейли к празднику

Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»

Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.

Бар-Буфет "Николай" Совсем недавно на улице Пятницкая открылось новое, по-домашнему уютное кафе "Николай" с приветливым персоналом,&nbsp;демократичными ценами, уникальным меню и шикарным ватерклозетом, снабженным душевой кабинкой.&nbsp;

Бар-Буфет "Николай"

Smörgsbord по-московски В Стокгольм я в первый раз попал пару лет назад. Кроме всех прочих приятностей,&nbsp;описание которых достойно отдельных попыток сесть и написать что- нибудь членораздельное, в душу мне запала архисоциалистическая реализация идеи smörgåsbord (шведского стола), имплиментированная повсеместно от забегаловок рядом с рынком Saluhall, до гламурных баров рядом с Stureplan. Все же наши...

Smörgsbord по-московски

Антикризисные коктейли
Антикризисные коктейли Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.
Антикризисные коктейли

Антикризисные коктейли
Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.