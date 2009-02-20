Smörgsbord по-московски В Стокгольм я в первый раз попал пару лет назад. Кроме всех прочих приятностей, описание которых достойно отдельных попыток сесть и написать что- нибудь членораздельное, в душу мне запала архисоциалистическая реализация идеи smörgåsbord (шведского стола), имплиментированная повсеместно от забегаловок рядом с рынком Saluhall, до гламурных баров рядом с Stureplan. Все же наши...