Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринкиБармен Евгений Шашин рассказывает, как приготовить несложные, но интересные коктейли к празднику
Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринки Бармен Евгений Шашин рассказывает, как приготовить несложные, но интересные коктейли к празднику
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Бар-Буфет "Николай" Совсем недавно на улице Пятницкая открылось новое, по-домашнему уютное кафе "Николай" с приветливым персоналом, демократичными ценами, уникальным меню и шикарным ватерклозетом, снабженным душевой кабинкой.
Smörgsbord по-московски В Стокгольм я в первый раз попал пару лет назад. Кроме всех прочих приятностей, описание которых достойно отдельных попыток сесть и написать что- нибудь членораздельное, в душу мне запала архисоциалистическая реализация идеи smörgåsbord (шведского стола), имплиментированная повсеместно от забегаловок рядом с рынком Saluhall, до гламурных баров рядом с Stureplan. Все же наши...
Антикризисные коктейли Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.