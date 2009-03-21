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МЫ В СОЦСЕТЯХ

28 — 29 ноября
28 — 29 ноября На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое
28 — 29 ноября

28 — 29 ноября
На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.

Новое место: Бар Strelka
Новое место: Бар Strelka Еще одно открытие на этой неделе — бар Strelka
Новое место: Бар Strelka

Новое место: Бар Strelka
Еще одно открытие на этой неделе — бар Strelka

Квартира недели: Хитровка
Квартира недели: Хитровка Каждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня&nbsp;— апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.
Квартира недели: Хитровка

Квартира недели: Хитровка
Каждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня&nbsp;— апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.

ЧТО ТЫ ЕШЬ?
ЧТО ТЫ ЕШЬ? Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.
ЧТО ТЫ ЕШЬ?

ЧТО ТЫ ЕШЬ?
Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.