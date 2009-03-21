28 — 29 ноября На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое
28 — 29 ноября На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Квартира недели: Хитровка Каждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня — апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.
Квартира недели: Хитровка Каждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня — апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.
ЧТО ТЫ ЕШЬ? Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.