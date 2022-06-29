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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Запретить денежные переводы больше 60 тысяч рублей без открытия счета

Предложение дня: Запретить денежные переводы больше 60 тысяч рублей без открытия счета

Кринж дня
29 июня 2022

Суд оставил журналистке «Радио Свобода» статус иноагента, но не нашел у нее зарубежного финансирования

Журналистов Гордона и Шарафмала внесли в реестр террористов и экстремистов
6 апреля 2022

Журналистов Гордона и Шарафмала внесли в реестр террористов и экстремистов

4 апреля 2022

«Колумбайн» внесли в реестр террористических и экстремистских организацией

Фигурантов «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

В список не попал только Дмитрий Полетаев

Фигурантов «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ

Утечка может обернуться дли клиентов проблемами при устройстве на работу

Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ

В России ограничат анонимность электронных кошельков

Открытие электронного кошелька будет возможно после идентификации

В России ограничат анонимность электронных кошельков

В России участились случаи блокировки банковских счетов из-за роботов

Большинство жалоб на несанкционированную заморозку приходится на долю Сбербанка

В России участились случаи блокировки банковских счетов из-за роботов

Госдума обязала компании отчитываться о владельцах по запросу властей

Предприятия должны будут ежегодно обновлять данные о своих бенефициарах

Госдума обязала компании отчитываться о владельцах по запросу властей

В России появится реестр замешанных в отмывании денег граждан

Попавшим в него россиянам перекроют доступ к финансовым услугам

В России появится реестр замешанных в отмывании денег граждан