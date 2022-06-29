Суд оставил журналистке «Радио Свобода» статус иноагента, но не нашел у нее зарубежного финансирования
Фигурантов «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
В список не попал только Дмитрий Полетаев
Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ
Утечка может обернуться дли клиентов проблемами при устройстве на работу
В России ограничат анонимность электронных кошельков
Открытие электронного кошелька будет возможно после идентификации
В России участились случаи блокировки банковских счетов из-за роботов
Большинство жалоб на несанкционированную заморозку приходится на долю Сбербанка
Госдума обязала компании отчитываться о владельцах по запросу властей
Предприятия должны будут ежегодно обновлять данные о своих бенефициарах
В России появится реестр замешанных в отмывании денег граждан
Попавшим в него россиянам перекроют доступ к финансовым услугам