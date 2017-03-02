Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ
Утечка может обернуться дли клиентов проблемами при устройстве на работу
Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ Утечка может обернуться дли клиентов проблемами при устройстве на работу
В России ограничат анонимность электронных кошельков
Открытие электронного кошелька будет возможно после идентификации
В России ограничат анонимность электронных кошельков Открытие электронного кошелька будет возможно после идентификации
В России участились случаи блокировки банковских счетов из-за роботов
Большинство жалоб на несанкционированную заморозку приходится на долю Сбербанка