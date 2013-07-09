«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии
Власти жестко ограничивают цифровые права граждан
«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии Власти жестко ограничивают цифровые права граждан
«Роскомсвобода» запустила хакатон для создания проектов в области здравоохранения
Призовой фонд Pandemic Hackathon — 1,5 миллиона рублей
«Роскомсвобода» запустила хакатон для создания проектов в области здравоохранения Призовой фонд Pandemic Hackathon — 1,5 миллиона рублей
Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче
К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»
Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»
Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы
Иск подала компания Warner Bros.
Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы Иск подала компания Warner Bros.
Мониторинг преследования россиян за посты в интернете
Сервис запустили Комитет гражданских инициатив и «Роскомсвобода»
Мониторинг преследования россиян за посты в интернете Сервис запустили Комитет гражданских инициатив и «Роскомсвобода»
Пострадавшие от блокировок РКН проекты, компании и СМИ
Список составил программист Леонид Евдокимов
Пострадавшие от блокировок РКН проекты, компании и СМИ Список составил программист Леонид Евдокимов
Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок
На первом этапе беспошлинный ввоз снимут для посылок стоимостью 500 евро
Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок На первом этапе беспошлинный ввоз снимут для посылок стоимостью 500 евро
Роскомнадзор заблокировал сотни доменов Google
Пользователи могут потерять доступ к некоторым ресурсам
Роскомнадзор заблокировал сотни доменов Google Пользователи могут потерять доступ к некоторым ресурсам
«Роскомсвобода» запустила проект по продаже VPN-сервисов
Сейчас покупка обойдется в 3,33 доллара
«Роскомсвобода» запустила проект по продаже VPN-сервисов Сейчас покупка обойдется в 3,33 доллара
Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр HDrezka Администрация сайта уже открыла зеркала
СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти»
В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание
СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти» В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание
Роскомнадзор вынудили добавить Google Plus в чёрный список
Проделки пользователя под ником «Золотой парень» уже не в первый раз привлекают внимание госорганов
Роскомнадзор вынудили добавить Google Plus в чёрный список Проделки пользователя под ником «Золотой парень» уже не в первый раз привлекают внимание госорганов
Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизни Замглавного редактора H&F Роман Федосеев — о том, почему нужно бороться с ограничениями свободы в интернете, даже если они почти не работают.
«Роскомсвобода» предлагает отключить сайты в знак протеста против антипиратского закона
Кроме того, на 28 июля запланирован митинг против усиления цензуры в интернете