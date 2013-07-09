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Новости

«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии

Власти жестко ограничивают цифровые права граждан

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Новости

«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии Власти жестко ограничивают цифровые права граждан

Новости

«Роскомсвобода» запустила хакатон для создания проектов в области здравоохранения

Призовой фонд Pandemic Hackathon — 1,5 миллиона рублей

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Новости

«Роскомсвобода» запустила хакатон для создания проектов в области здравоохранения Призовой фонд Pandemic Hackathon — 1,5 миллиона рублей

Новости

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче

К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»

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Новости

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»

Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы

Иск подала компания Warner Bros.

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Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы Иск подала компания Warner Bros.

Новости

Мониторинг преследования россиян за посты в интернете

Сервис запустили Комитет гражданских инициатив и «Роскомсвобода»

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Новости

Мониторинг преследования россиян за посты в интернете Сервис запустили Комитет гражданских инициатив и «Роскомсвобода»

Новости

Пострадавшие от блокировок РКН проекты, компании и СМИ

Список составил программист Леонид Евдокимов

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Новости

Пострадавшие от блокировок РКН проекты, компании и СМИ Список составил программист Леонид Евдокимов

Новости

Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок

На первом этапе беспошлинный ввоз снимут для посылок стоимостью 500 евро

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Новости

Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок На первом этапе беспошлинный ввоз снимут для посылок стоимостью 500 евро

Новости

Роскомнадзор заблокировал сотни доменов Google

Пользователи могут потерять доступ к некоторым ресурсам

0
Новости

Роскомнадзор заблокировал сотни доменов Google Пользователи могут потерять доступ к некоторым ресурсам

Новости

«Роскомсвобода» запустила проект по продаже VPN-сервисов

Сейчас покупка обойдется в 3,33 доллара

2
Новости

«Роскомсвобода» запустила проект по продаже VPN-сервисов Сейчас покупка обойдется в 3,33 доллара

Новости

Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр HDrezka

Администрация сайта уже открыла зеркала

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Новости

Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр HDrezka Администрация сайта уже открыла зеркала

Ситуация

СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти»

В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание

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Ситуация

СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти» В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание

Новости

Роскомнадзор вынудили добавить Google Plus в чёрный список

Проделки пользователя под ником «Золотой парень» уже не в первый раз привлекают внимание госорганов

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Новости

Роскомнадзор вынудили добавить Google Plus в чёрный список Проделки пользователя под ником «Золотой парень» уже не в первый раз привлекают внимание госорганов

Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизни
Облако знаний
Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизниЗамглавного редактора H&F Роман Федосеев — о том, почему нужно бороться с ограничениями свободы в интернете, даже если они почти не работают.
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Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизни
Облако знаний

Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизни Замглавного редактора H&F Роман Федосеев — о том, почему нужно бороться с ограничениями свободы в интернете, даже если они почти не работают.

Новости

«Роскомсвобода» предлагает отключить сайты в знак протеста против антипиратского закона

Кроме того, на 28 июля запланирован митинг против усиления цензуры в интернете

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Новости

«Роскомсвобода» предлагает отключить сайты в знак протеста против антипиратского закона Кроме того, на 28 июля запланирован митинг против усиления цензуры в интернете