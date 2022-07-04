Исследование: За 11 лет школы в три раза чаще стали проводить военно-патриотические мероприятия
«Ъ»: В Минсельхозе собираются запретить поставки жиров, которые нужны для кондитерских изделий
Forbes: «Яндекс» начал переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках машин из-за дефицита автомобилей в таксопарках
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину «Очередная профанация от „чиновников около образования“»
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину «Очередная профанация от „чиновников около образования“»
Какие сервисы допустили утечки данных в 2022 году и как на это реагируют пользователи «Яндекс Еда», Delivery Club, СДЭК и не только
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Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России
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«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными Зачем нам знать об этих людях?
«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными Зачем нам знать об этих людях?
Компания в сфере кибербезопасности Group IB отделит российские активы от международного бизнеса
ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?