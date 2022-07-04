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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России выявили более 51 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 51 тысяч случаев заражения коронавирусом

Первый канал вернул в сетку развлекательные программы

Первый канал вернул в сетку развлекательные программы

Исследование: За 11 лет школы в три раза чаще стали проводить военно-патриотические мероприятия

Исследование: За 11 лет школы в три раза чаще стали проводить военно-патриотические мероприятия

«РБК»: «Единая Россия» вычистила базы данных со сторонниками партии

«РБК»: «Единая Россия» вычистила базы данных со сторонниками партии

«Ъ»: В Минсельхозе собираются запретить поставки жиров, которые нужны для кондитерских изделий

«Ъ»: В Минсельхозе собираются запретить поставки жиров, которые нужны для кондитерских изделий

«РБК»: UnionPay ограничила прием иностранных карт в России

«РБК»: UnionPay ограничила прием иностранных карт в России

Forbes: «Яндекс» начал переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках машин из-за дефицита автомобилей в таксопарках

Forbes: «Яндекс» начал переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках машин из-за дефицита автомобилей в таксопарках

Цифра дня: Сколько людей стали фигурантами дел о «фейках»

Цифра дня: Сколько людей стали фигурантами дел о «фейках»

«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину «Очередная профанация от „чиновников около образования“»
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину

«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину
«Очередная профанация от „чиновников около образования“»

Какие сервисы допустили утечки данных в 2022 году и как на это реагируют пользователи
Какие сервисы допустили утечки данных в 2022 году и как на это реагируют пользователи «Яндекс Еда», Delivery Club, СДЭК и не только
Какие сервисы допустили утечки данных в 2022 году и как на это реагируют пользователи

Какие сервисы допустили утечки данных в 2022 году и как на это реагируют пользователи
«Яндекс Еда», Delivery Club, СДЭК и не только

В российских консульствах перестали принимать документы на биометрические загранпаспорта

В российских консульствах перестали принимать документы на биометрические загранпаспорта

CNews: Dell уйдет из России

CNews: Dell уйдет из России

«Ъ»: Компания Crocs будет работать под другим юрлицом

«Ъ»: Компания Crocs будет работать под другим юрлицом

«Ъ»: «Яндекс» собирается перенести разработку беспилотников в Израиль

«Ъ»: «Яндекс» собирается перенести разработку беспилотников в Израиль

Латвия признала Россию спонсором терроризма

Латвия признала Россию спонсором терроризма

JPost: Еврейское агентство «Сохнут» планирует закончить физическую деятельность в России

JPost: Еврейское агентство «Сохнут» планирует закончить физическую деятельность в России

Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России
Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России
Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России

Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России

Фото дня: «Уймись, молись, поклонись» — стрит-арт о жизни в России от уличного художника из Перми

Фото дня: «Уймись, молись, поклонись» — стрит-арт о жизни в России от уличного художника из Перми

Путин признал ветеранами сотрудников ФСБ, которые отражали «вооруженное вторжение в Россию»

Путин признал ветеранами сотрудников ФСБ, которые отражали «вооруженное вторжение в Россию»

Кринж дня: Видеоролик с рекламой России для иностранцев — водка, дешевый газ и no cancel culture

Кринж дня: Видеоролик с рекламой России для иностранцев — водка, дешевый газ и no cancel culture

Графический редактор Flourish уйдет из России

Графический редактор Flourish уйдет из России

Словарь *****
Словарь ***** Как «спецоперация» меняет язык
Словарь *****

Словарь *****
Как «спецоперация» меняет язык

Расследование: Как изменилась работа Михаила Мишустина после 24 февраля

Расследование: Как изменилась работа Михаила Мишустина после 24 февраля

Минпромторг вновь запустил программы льготных автокредитов и лизингов

Минпромторг вновь запустил программы льготных автокредитов и лизингов

«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными
«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными Зачем нам знать об этих людях?
«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными

«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными
Зачем нам знать об этих людях?

Как живут россияне на границе с Украиной
Как живут россияне на границе с Украиной
Как живут россияне на границе с Украиной

Как живут россияне на границе с Украиной

Ozon перейдет на экологичные упаковки заказов

Ozon перейдет на экологичные упаковки заказов

Суд оштрафовал Apple за отказ хранить данные пользователей в России

Суд оштрафовал Apple за отказ хранить данные пользователей в России

Компания по производству бытовой техники Electrolux Professional покинет Россию

Компания по производству бытовой техники Electrolux Professional покинет Россию

Расследование: «Проект» выяснил, как социологи манипулируют статистикой

Расследование: «Проект» выяснил, как социологи манипулируют статистикой

«Ведомости»: Starbucks нашла покупателя для бизнеса в России

«Ведомости»: Starbucks нашла покупателя для бизнеса в России

«Ъ»: Владельцы «Юнистрим» продадут бизнес

«Ъ»: Владельцы «Юнистрим» продадут бизнес

В России увеличился спрос на антидепрессанты

В России увеличился спрос на антидепрессанты

«Зачем вы сюда приехали? Мы вас звали?»: Три истории о беженцах и России

«Зачем вы сюда приехали? Мы вас звали?»: Три истории о беженцах и России

«Зачем вы сюда приехали? Мы вас звали?»: Три истории о беженцах и России

«Зачем вы сюда приехали? Мы вас звали?»: Три истории о беженцах и России

Госдума запретила участвовать в боевых действиях против России

Госдума запретила участвовать в боевых действиях против России

Минюст выпустил приказ, который должен улучшить условия в СИЗО и колониях

Минюст выпустил приказ, который должен улучшить условия в СИЗО и колониях

Минфин индексирует зарплаты бюджетников на триллион рублей

Минфин индексирует зарплаты бюджетников на триллион рублей

Компания в сфере кибербезопасности Group IB отделит российские активы от международного бизнеса

Компания в сфере кибербезопасности Group IB отделит российские активы от международного бизнеса

«Ъ»: В России выросли поставки ноутбуков без операционной системы

«Ъ»: В России выросли поставки ноутбуков без операционной системы

Академика Юрия Пивоварова заочно арестовали

Академика Юрия Пивоварова заочно арестовали

«Тинькофф» будет переводить деньги за рубеж через СБП

«Тинькофф» будет переводить деньги за рубеж через СБП

Госдума приняла закон, который заставляет бизнес выполнять госзаказы для армии

обновлено

Госдума приняла закон, который заставляет бизнес выполнять госзаказы для армии

Минюст потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

обновлено

Минюст потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Детское движение «Большая перемена» разделят на этапы — как октябрят и комсомольцев

Детское движение «Большая перемена» разделят на этапы — как октябрят и комсомольцев

The Bell: «Яндекс» собирается купить Delivery Club

The Bell: «Яндекс» собирается купить Delivery Club

«Ъ»: Россиянам не будут платить компенсации из-за происшествий в самолетах

«Ъ»: Россиянам не будут платить компенсации из-за происшествий в самолетах

В России стали производить больше шампанского по сравнению с 2021 годом

В России стали производить больше шампанского по сравнению с 2021 годом

Предложение дня: Видеоплатформа от Минпросвещения с лекциями Владимира Мединского

Предложение дня: Видеоплатформа от Минпросвещения с лекциями Владимира Мединского

В России стали производить больше шампанского по сравнению с 2021 годом
4 июля 2022

В России стали производить больше шампанского по сравнению с 2021 годом

«В нас ломают принципы» — Юрий Шевчук о россиянах после 24 февраля
Цитата дня
1 июля 2022

«В нас ломают принципы» — Юрий Шевчук о россиянах после 24 февраля

«Ъ»: NVidia перестала продлевать лицензии на софт в России
1 июля 2022

«Ъ»: NVidia перестала продлевать лицензии на софт в России

«Ведомости»: Honor перестала поставлять смартфоны в Россию
30 июня 2022

«Ведомости»: Honor перестала поставлять смартфоны в Россию

Владелец сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza покинет Россию
28 июня 2022

Владелец сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza покинет Россию

Грузия временно закрыла границу с Россией из-за дождей
27 июня 2022

Грузия временно закрыла границу с Россией из-за дождей

ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?
ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?
ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?

ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?

Ирландия заморозила российские активы на 1,72 миллиарда евро
22 июня 2022

Ирландия заморозила российские активы на 1,72 миллиарда евро

20 июня 2022

Финляндия откроет границу с Россией для туристов 30 июня

Какие товары россияне закупали весной из-за страха дефицита
Список
20 июня 2022

Какие товары россияне закупали весной из-за страха дефицита

«Бэтмена» все-таки показали в России
17 июня 2022

«Бэтмена» все-таки показали в России

Российские онлайн-кинотеатры начали массово закупать сериалы из Турции и Кореи
Исследование
16 июня 2022

Российские онлайн-кинотеатры начали массово закупать сериалы из Турции и Кореи

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