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Сколько денег Россия выделит на «поддержку независимых СМИ» в развивающихся странах
Россия заняла четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом
Алексей Навальный сообщил, что вернется в Россию 17 января. ФСИН пообещала «принять все меры», чтобы задержать его
Самолеты между Россией и Великобританией не будут летать до 1 июня
В России пройдет первый фестиваль о мужчинах и маскулинности
Телеграм-канал Nexta Live признали экстремистским в Беларуси. Но репостить из России пока можно
Россия отменила часть вывозных рейсов. Вместо них будет летать «Аэрофлот»
NYT: Навальный планирует вернуться в Россию после выздоровления
Видео дня
«Не поддаваться лжи»: Обращение Светланы Тихановской к россиянам
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Кто не может быть патриотом, по мнению россиян
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Сентябрь в этом году будет теплым и сухим
Россия откроет границу с Абхазией с августа