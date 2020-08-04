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4 августа 2020

Сколько денег потеряла Россия из-за отсутствия иностранных туристов

обновлено10 августа 2020

Получить кешбэк за отдых в России можно будет с 21 августа