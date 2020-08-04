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Цифра дня
2020-08-04T11:43:42.000+03:00
4 августа 2020
Сколько денег потеряла Россия из-за отсутствия иностранных туристов
2020-07-31T10:33:21.000+03:00
обновлено
10 августа 2020
Получить кешбэк за отдых в России можно будет с 21 августа
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