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Новости

Как получить кешбэк за отдых в России

Подойдет не всем

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Новости

Как получить кешбэк за отдых в России Подойдет не всем

«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
ПРОМО
«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курортИ что привезти с собой в качестве сувенира
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«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
Спецпроекты
ПРОМО

«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт И что привезти с собой в качестве сувенира

Новости

С 1 июня в России начнет оживать туризм

В некоторых регионах откроются санатории, коттеджи и апарт-отели

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Новости

С 1 июня в России начнет оживать туризм В некоторых регионах откроются санатории, коттеджи и апарт-отели

«Мы для местных в некоторой степени китайцы»: С чем столкнулись россияне за границей
Прямая речь
«Мы для местных в некоторой степени китайцы»: С чем столкнулись россияне за границейРусофобия, закрытие отелей, спекуляция на билетах и равнодушие консульства
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«Мы для местных в некоторой степени китайцы»: С чем столкнулись россияне за границей
Прямая речь

«Мы для местных в некоторой степени китайцы»: С чем столкнулись россияне за границей Русофобия, закрытие отелей, спекуляция на билетах и равнодушие консульства

Новости

Россия ограничит рейсы во все страны

Останутся только полеты из Москвы в столицы государств

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Новости

Россия ограничит рейсы во все страны Останутся только полеты из Москвы в столицы государств

Новости

«Яндекс.Такси» поможет туристам, пострадавшим от оператора или авиакомпании

Путешественников обеспечат транспортом

1
Новости

«Яндекс.Такси» поможет туристам, пострадавшим от оператора или авиакомпании Путешественников обеспечат транспортом

Новости

Российские города с самыми дешевыми отелями

Второе место рейтинга заняли сразу четыре города

0
Новости

Российские города с самыми дешевыми отелями Второе место рейтинга заняли сразу четыре города

Новости

50 % на автобусные поездки из России от Ecolines

Распродажа билетов на февраль завершится завтра

0
Новости

50 % на автобусные поездки из России от Ecolines Распродажа билетов на февраль завершится завтра

Новости

Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии

Туристов просят соблюдать осторожность и не вступать в конфликты с местными жителями

0
Новости

Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии Туристов просят соблюдать осторожность и не вступать в конфликты с местными жителями

Новости

Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора

Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом

0
Новости

Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом

Новости

Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии

В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек

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Новости

Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек

Новости

Для пострадавших клиентов «Натали Турс» и DSBW-Tours открыли горячую линию

Путешественников, которым аннулировали поездки, проконсультирует Ростуризм

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Новости

Для пострадавших клиентов «Натали Турс» и DSBW-Tours открыли горячую линию Путешественников, которым аннулировали поездки, проконсультирует Ростуризм

Что делать, если у вашего туроператора проблемы
Инструкция
Что делать, если у вашего туроператора проблемыКак вернуть деньги за путевку и вернуться на родину, если новость застала вас за границей
1
Что делать, если у вашего туроператора проблемы
Инструкция

Что делать, если у вашего туроператора проблемы Как вернуть деньги за путевку и вернуться на родину, если новость застала вас за границей

Новости

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

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Новости

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

Новости

Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии

От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек

0
Новости

Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек

Новости

Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com

Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции

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Новости

Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции

Новости

Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии

По данным МИД, россиян среди пострадавших нет

0
Новости

Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии По данным МИД, россиян среди пострадавших нет

Новости

Ростуризм исключил более 220 компаний из реестра туроператоров

Большинство из них не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения

0
Новости

Ростуризм исключил более 220 компаний из реестра туроператоров Большинство из них не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения

Новости

Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин

В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности

0
Новости

Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Новости

Приток американцев в Россию связали с антироссийской пропагандой

В Ростуризме считают, что граждане приезжают проверить небылицы о России

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Новости

Приток американцев в Россию связали с антироссийской пропагандой В Ростуризме считают, что граждане приезжают проверить небылицы о России

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