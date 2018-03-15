Как получить кешбэк за отдых в России Подойдет не всем
«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт И что привезти с собой в качестве сувенира
С 1 июня в России начнет оживать туризм
В некоторых регионах откроются санатории, коттеджи и апарт-отели
С 1 июня в России начнет оживать туризм В некоторых регионах откроются санатории, коттеджи и апарт-отели
«Мы для местных в некоторой степени китайцы»: С чем столкнулись россияне за границей Русофобия, закрытие отелей, спекуляция на билетах и равнодушие консульства
Россия ограничит рейсы во все страны Останутся только полеты из Москвы в столицы государств
«Яндекс.Такси» поможет туристам, пострадавшим от оператора или авиакомпании
Путешественников обеспечат транспортом
«Яндекс.Такси» поможет туристам, пострадавшим от оператора или авиакомпании Путешественников обеспечат транспортом
Российские города с самыми дешевыми отелями Второе место рейтинга заняли сразу четыре города
50 % на автобусные поездки из России от Ecolines
Распродажа билетов на февраль завершится завтра
50 % на автобусные поездки из России от Ecolines Распродажа билетов на февраль завершится завтра
Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии
Туристов просят соблюдать осторожность и не вступать в конфликты с местными жителями
Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии Туристов просят соблюдать осторожность и не вступать в конфликты с местными жителями
Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора
Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом
Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом
Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии
В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек
Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек
Для пострадавших клиентов «Натали Турс» и DSBW-Tours открыли горячую линию
Путешественников, которым аннулировали поездки, проконсультирует Ростуризм
Для пострадавших клиентов «Натали Турс» и DSBW-Tours открыли горячую линию Путешественников, которым аннулировали поездки, проконсультирует Ростуризм
Что делать, если у вашего туроператора проблемы Как вернуть деньги за путевку и вернуться на родину, если новость застала вас за границей
Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре
Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок
Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок
Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии
От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек
Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек
Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com
Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции
Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции
Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии
По данным МИД, россиян среди пострадавших нет
Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии По данным МИД, россиян среди пострадавших нет
Ростуризм исключил более 220 компаний из реестра туроператоров
Большинство из них не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения
Ростуризм исключил более 220 компаний из реестра туроператоров Большинство из них не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения
Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин
В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности