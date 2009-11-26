В парке Горького и Завидове пройдут бесплатные тренировки по йоге и виндсерфингу
Мастер-классы продлятся в течение всего лета
Солнечные очки в Spaseebo, специальное предложение The Body Shop и новая модель Baby-G А также майская коллекция Trends Brands, скидки в I Am Studio и тотальная распродажа в Mango Outlet
Солнечные очки в Spaseebo, специальное предложение The Body Shop и новая модель Baby-G А также майская коллекция Trends Brands, скидки в I Am Studio и тотальная распродажа в Mango Outlet
Купальники и плавки для бассейна и отпуска на море Масс-маркет, спортивные марки и сайты с распродажами — рассказываем, куда отправиться за главной покупкой лета
Купальники и плавки для бассейна и отпуска на море Масс-маркет, спортивные марки и сайты с распродажами — рассказываем, куда отправиться за главной покупкой лета
Внешний вид (Петербург): Анна Константинова, оформитель витрин Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Анна Константинова, оформитель витрин Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Биарритц: цивильный серфинг по-европейски За последний год культура серфинга в такой несерфовой стране как Россия подскочила на уровень выше, и виной тому – ставший уже по-турецки туристическим о. Бали и прилегающие к нему индонезийские окрестности. За это время в наших головах сложилась прочная ассоциация: серфинг – это Бали, Бали – это серфинг. Однако мало кто задумывается о том, что серфинг может быть намного ближе –...
Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...