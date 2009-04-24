Полиция возбудила уголовное дело из-за кражи роз в парке Горького
Сумму ущерба оценили в 6 тысяч рублей
Сайт с актуальными ценами на розы в Москве
The Village запустил сервис, отслеживающий курс на цветы в 100 точках города
К празднику розы остановки в центре Москвы украсят цветами
Букетами и цветочными гирляндами украсят 50 остановок общественного транспорта
Как правильно выбрать гевюрцтраминер Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
Как правильно выбрать гевюрцтраминер Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
Какие цветы дарят в разных регионах России? Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России
Какие цветы дарят в разных регионах России? Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России
Испанская вечеринка на Винзаводе 23-го апреля в [Цурцум]кафе произошла испанская вечеринка по случаю красивого испанского праздника «День книги и розы».