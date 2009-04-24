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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Полиция возбудила уголовное дело из-за кражи роз в парке Горького

Сумму ущерба оценили в 6 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело из-за кражи роз в парке Горького

Сайт с актуальными ценами на розы в Москве

The Village запустил сервис, отслеживающий курс на цветы в 100 точках города

Сайт с актуальными ценами на розы в Москве

К празднику розы остановки в центре Москвы украсят цветами

Букетами и цветочными гирляндами украсят 50 остановок общественного транспорта

К празднику розы остановки в центре Москвы украсят цветами

Сколько роз подарят Владимиру Путину депутаты Госдумы

7 октября президенту исполняется 64 года

Сколько роз подарят Владимиру Путину депутаты Госдумы

Как правильно выбрать гевюрцтраминер
Как правильно выбрать гевюрцтраминер Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
Как правильно выбрать гевюрцтраминер

Как правильно выбрать гевюрцтраминер
Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать

Какие цветы дарят в разных регионах России?
Какие цветы дарят в разных регионах России? Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России
Какие цветы дарят в разных регионах России?

Какие цветы дарят в разных регионах России?
Ирисы от поклонника из Екатеринбурга и хризантемы от друга из Магадана — The Village изучил, какие букеты любят дарить жители России

Испанская вечеринка на Винзаводе 23-го апреля в [Цурцум]кафе произошла испанская вечеринка по случаю красивого испанского праздника «День книги и розы».

Испанская вечеринка на Винзаводе