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МЫ В СОЦСЕТЯХ

SuperJob: Почти каждый второй россиянин считает рубль лучшей валютой для хранения сбережений

SuperJob: Почти каждый второй россиянин считает рубль лучшей валютой для хранения сбережений

Глава Херсонской области рассказал, что регион войдет в состав России
19 мая 2022

Глава Херсонской области рассказал, что регион войдет в состав России

К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня
К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня Почему так случилось и отскочит ли он назад
К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня

К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня
Почему так случилось и отскочит ли он назад

Путин поручил принимать оплату за природный газ в рублях
23 марта 2022

Путин поручил принимать оплату за природный газ в рублях

25 февраля 2022

Рубль слегка укрепился к доллару и евро

Какими продуктами запасаются россияне на случай карантина

Чаще всего берут заморозку и крупы

Какими продуктами запасаются россияне на случай карантина

Курс доллара взлетел выше 80 рублей (обновлено)

Впервые с февраля 2016 года

Курс доллара взлетел выше 80 рублей (обновлено)

Как обвал рубля повлияет на стоимость авиабилетов?

И стоит ли закупаться билетами на будущее

Как обвал рубля повлияет на стоимость авиабилетов?

Кипр вместо Италии: Как изменились туристические предпочтения россиян из-за коронавируса

Туристы стали бронировать билеты в Ларнаку в три раза чаще

Кипр вместо Италии: Как изменились туристические предпочтения россиян из-за коронавируса

Рубль обрушился до 75 за доллар и 85 за евро

Эксперты советуют подождать с покупкой валюты

Рубль обрушился до 75 за доллар и 85 за евро

Табло курса валют
Табло курса валют Уже запрещены в России, но вы наверняка их еще видите
Табло курса валют

Табло курса валют
Уже запрещены в России, но вы наверняка их еще видите

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

Также аналитики банка скорректировали прогноз по инфляции

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой по «Индексу Биг Мака»

В России «Биг Мак» стоит почти в 3,5 раза дешевле, чем в США

The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой по «Индексу Биг Мака»

Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку

После решения регулятора национальная валюта резко укрепилась

Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку

Доллар достиг 69 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс евро также продолжает расти

Доллар достиг 69 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

В свою очередь, евро временно подорожал до 78 рублей

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс доллара превысил 67 рублей впервые за два года

При этом курс евро снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии

Курс доллара превысил 67 рублей впервые за два года

Что будет с рублем
Что будет с рублем Почему валюта снова дорожает и стоит ли сейчас ее покупать
Что будет с рублем

Что будет с рублем
Почему валюта снова дорожает и стоит ли сейчас ее покупать

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 2016 года

Рубль начал стремительно падать после анонсирования новых американских санкций

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 2016 года

Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник»

В начале недели доллар может вырасти до 65 рублей

Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник»

Сбербанк сообщил об отсутствии ажиотажного спроса на валюту

Россияне не стали массово избавляться от рублей на фоне обвала курса

Сбербанк сообщил об отсутствии ажиотажного спроса на валюту

Максим Орешкин назвал американские санкции хорошим тестом для экономики

В свою очередь, Эльвира Набиуллина не видит в обвале курса рубля рисков для финансовой стабильности

Максим Орешкин назвал американские санкции хорошим тестом для экономики

Обвалится ли рубль в 2018 году
Обвалится ли рубль в 2018 году Насколько опасны «черный лебедь» из США и выборы президента
Обвалится ли рубль в 2018 году

Обвалится ли рубль в 2018 году
Насколько опасны «черный лебедь» из США и выборы президента

Минэкономразвития улучшило прогноз по курсу рубля

Ведомство ожидает, что в среднем показатель в 2017 году составит 59,7 рубля

Минэкономразвития улучшило прогноз по курсу рубля

Экономисты спрогнозировали падение курса рубля из-за новой формулы закупки валюты

При изменении схемы доллар будет стоить 65 рублей

Экономисты спрогнозировали падение курса рубля из-за новой формулы закупки валюты

Центробанк раскритиковал искусственное занижение курса рубля

Ослабление курса не стимулирует рост качества товаров и производительности труда, считают в ЦБ

Центробанк раскритиковал искусственное занижение курса рубля

Минэкономразвития спрогнозировало «серьезное ослабление рубля в ближайшие месяцы»

К концу года курс доллара может составить 68 рублей

Минэкономразвития спрогнозировало «серьезное ослабление рубля в ближайшие месяцы»

На сколько в 2016 году вырос реальный курс рубля

В 2015 году этот курс российской валюты увеличился на 0,9 %

На сколько в 2016 году вырос реальный курс рубля

Валютные заёмщики устроили голодовку в башне «Федерация» (обновлено)

В помещении остаются шесть человек

Валютные заёмщики устроили голодовку в башне «Федерация» (обновлено)

Почему укрепляется рубль?
Почему укрепляется рубль? The Village узнал, что, кроме нефти, влияет на российскую валюту и долго ли продлится её подъём
Почему укрепляется рубль?

Почему укрепляется рубль?
The Village узнал, что, кроме нефти, влияет на российскую валюту и долго ли продлится её подъём

Сбербанк реструктурирует всю валютную ипотеку

Об этом заявил руководитель банка Герман Греф

Сбербанк реструктурирует всю валютную ипотеку

Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку
Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку Многодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля
Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку

Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку
Многодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля

«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиян
«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиян The Village узнал, как валютная нестабильность влияет на цены, надёжность банков и занятость жителей страны
«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиян

«Мы возвращаемся в 90-е»: Как дешёвый рубль меняет жизнь россиян
The Village узнал, как валютная нестабильность влияет на цены, надёжность банков и занятость жителей страны

Специалист по финансам — о судьбе рубля и о том, стоит ли сейчас бежать скупать валюту
Специалист по финансам — о судьбе рубля и о том, стоит ли сейчас бежать скупать валюту Эксперт рассказал The Village, как жить с дешёвым рублём и что россиянам делать со своими сбережениями
Специалист по финансам — о судьбе рубля и о том, стоит ли сейчас бежать скупать валюту

Специалист по финансам — о судьбе рубля и о том, стоит ли сейчас бежать скупать валюту
Эксперт рассказал The Village, как жить с дешёвым рублём и что россиянам делать со своими сбережениями

Доллар обновил годовой максимум

Курс американской валюты превысил 72 рубля на фоне снижения цен на нефть

Доллар обновил годовой максимум

Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году
Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году The Village узнал у известного эксперта, что будет в наступающем году с курсом рубля, нефтью и доходами россиян
Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году

Андрей Мовчан — о будущем российской экономики в 2016 году
The Village узнал у известного эксперта, что будет в наступающем году с курсом рубля, нефтью и доходами россиян

Сколько стоит вольготная жизнь в Москве?

Сколько стоит вольготная жизнь в Москве?The Village подсчитал, как изменились затраты на хорошую жизнь в столице через год после девальвации рубля

Сколько стоит вольготная жизнь в Москве?

Сколько стоит вольготная жизнь в Москве?
The Village подсчитал, как изменились затраты на хорошую жизнь в столице через год после девальвации рубля

Каким будет курс доллара и евро к Новому году?
Каким будет курс доллара и евро к Новому году? The Village узнал, почему рубль опять дешевеет и какого курса ждать к концу года
Каким будет курс доллара и евро к Новому году?

Каким будет курс доллара и евро к Новому году?
The Village узнал, почему рубль опять дешевеет и какого курса ждать к концу года

Надолго ли подешевела валюта?
Надолго ли подешевела валюта? The Village узнал, что сейчас оказывает влияние на рубль и стоит ли покупать валюту, пока она падает в цене
Надолго ли подешевела валюта?

Надолго ли подешевела валюта?
The Village узнал, что сейчас оказывает влияние на рубль и стоит ли покупать валюту, пока она падает в цене

«Понизить температуру у больного можно, вылечить — нет»: Сергей Алексашенко о ситуации в экономике
«Понизить температуру у больного можно, вылечить — нет»: Сергей Алексашенко о ситуации в экономике The Village узнал у известного экономиста, сколько продлится кризис и каково будет жить в России при низких ценах на нефть
«Понизить температуру у больного можно, вылечить — нет»: Сергей Алексашенко о ситуации в экономике

«Понизить температуру у больного можно, вылечить — нет»: Сергей Алексашенко о ситуации в экономике
The Village узнал у известного экономиста, сколько продлится кризис и каково будет жить в России при низких ценах на нефть

Андрей Мовчан — о том, что будет с рублём
Андрей Мовчан — о том, что будет с рублём The Village узнал, что оказывает давление на российскую валюту и какого курса ждать к осени
Андрей Мовчан — о том, что будет с рублём

Андрей Мовчан — о том, что будет с рублём
The Village узнал, что оказывает давление на российскую валюту и какого курса ждать к осени

Горожане рассказали об очередях в обменники (обновлено)

Очереди наблюдаются у некоторых обменных пунктов на Тверской улице, говорят москвичи

Горожане рассказали об очередях в обменники (обновлено)

Биржевой курс евро превысил 60 рублей

Европейская валюта на Московской бирже впервые с начала апреля стоит дороже 60 рублей

Биржевой курс евро превысил 60 рублей

Доллар и евро вновь подорожали почти на полтора рубля

Курсы обеих основных иностранных валют колеблются в пределах одних и тех же значений уже больше недели

Доллар и евро вновь подорожали почти на полтора рубля

Ликбез: От чего зависит курс валют
Ликбез: От чего зависит курс валют После резкого скачка в конце прошлого года рубль начал расти, а потом снова немного подешевел. The Village разобрался, что происходит с курсом национальной валюты
Ликбез: От чего зависит курс валют

Ликбез: От чего зависит курс валют
После резкого скачка в конце прошлого года рубль начал расти, а потом снова немного подешевел. The Village разобрался, что происходит с курсом национальной валюты

Как убедиться в подлинности банкноты
Как убедиться в подлинности банкноты The Village узнал, как проверить на подлинность самую популярную у фальшивомонетчиков пятитысячную купюру
Как убедиться в подлинности банкноты

Как убедиться в подлинности банкноты
The Village узнал, как проверить на подлинность самую популярную у фальшивомонетчиков пятитысячную купюру

Московская биржа начала торги фьючерсами на юань

За 2014 год объём торговли китайской валютой на российской площадке увеличился в восемь раз

Московская биржа начала торги фьючерсами на юань

Главный редактор «Банки.ру» Наталья Романова — о том, что делать со сбережениями во время кризиса
Главный редактор «Банки.ру» Наталья Романова — о том, что делать со сбережениями во время кризиса The Village выяснил, у каких банков труднее всего отобрать лицензию, что будет с ипотекой и на каких финансовых инструментах сейчас можно заработать
Главный редактор «Банки.ру» Наталья Романова — о том, что делать со сбережениями во время кризиса

Главный редактор «Банки.ру» Наталья Романова — о том, что делать со сбережениями во время кризиса
The Village выяснил, у каких банков труднее всего отобрать лицензию, что будет с ипотекой и на каких финансовых инструментах сейчас можно заработать

Как изменятся цены на жильё в кризис
Как изменятся цены на жильё в кризис The Village поговорил с экспертами рынка недвижимости о судьбе ипотеки, изменении стоимости квартир и падении арендных ставок
Как изменятся цены на жильё в кризис

Как изменятся цены на жильё в кризис
The Village поговорил с экспертами рынка недвижимости о судьбе ипотеки, изменении стоимости квартир и падении арендных ставок

Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризис
Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризис Из-за изменения валютного курса серьёзно пострадали продавцы, закупающие товары за границей. The Village узнал, почему в начале года цены будут повышаться, а компании закрываться
Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризис

Сокращения, закрытия и рост цен: Как бренды одежды переживают кризис
Из-за изменения валютного курса серьёзно пострадали продавцы, закупающие товары за границей. The Village узнал, почему в начале года цены будут повышаться, а компании закрываться

Asus приостановила поставки в Россию

Причиной прекращения поставок послужили скачки курса рубля к доллару

Asus приостановила поставки в Россию

Как менялась цена на iPhone в России
Как менялась цена на iPhone в России The Village вспоминает времена, когда стоимость iPhone была в три раза ниже, чем сейчас
Как менялась цена на iPhone в России

Как менялась цена на iPhone в России
The Village вспоминает времена, когда стоимость iPhone была в три раза ниже, чем сейчас

Краткий словарь кризисных терминов
Краткий словарь кризисных терминов The Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах
Краткий словарь кризисных терминов

Краткий словарь кризисных терминов
The Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах

Эксперты — о том, почему люди бегут в банк и правильно ли они делают
Эксперты — о том, почему люди бегут в банк и правильно ли они делают Вокруг банкоматов и отделений банков всё чаще можно увидеть очереди. The Village узнал, стоит ли срочно снимать деньги со счетов
Эксперты — о том, почему люди бегут в банк и правильно ли они делают

Эксперты — о том, почему люди бегут в банк и правильно ли они делают
Вокруг банкоматов и отделений банков всё чаще можно увидеть очереди. The Village узнал, стоит ли срочно снимать деньги со счетов

Константин Сонин — о плюсах падения цен на нефть

Проректор Высшей школы экономики Константин Сонин рассказал, чем падение цен на нефть полезно для России

Константин Сонин — о плюсах падения цен на нефть

Первый зампред Центробанка — о ситуации на валютном рынке

Сергей Швецов назвал ситуацию критической

Первый зампред Центробанка — о ситуации на валютном рынке

Lada Granta стала одной из самых дешёвых машин в мире

Сейчас Lada Granta стоит 239 тысяч рублей и занимает шестое место среди самых дешёвых машин планеты

Lada Granta стала одной из самых дешёвых машин в мире

Заменить рубль другой валютой

С таким предложением выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный

Заменить рубль другой валютой

О чём говорил Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам

The Village собрал самые важные цитаты из интервью премьер-министра Дмитрия Медведева

О чём говорил Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам

Где взять доллары, оставаясь в России
Где взять доллары, оставаясь в России The Village подсказывает пять способов сохранить средства во время падающего рубля и заработать валюту
Где взять доллары, оставаясь в России

Где взять доллары, оставаясь в России
The Village подсказывает пять способов сохранить средства во время падающего рубля и заработать валюту

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