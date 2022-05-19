К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня Почему так случилось и отскочит ли он назад
Кипр вместо Италии: Как изменились туристические предпочтения россиян из-за коронавируса
Туристы стали бронировать билеты в Ларнаку в три раза чаще
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля
Также аналитики банка скорректировали прогноз по инфляции
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой по «Индексу Биг Мака»
В России «Биг Мак» стоит почти в 3,5 раза дешевле, чем в США
Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку
После решения регулятора национальная валюта резко укрепилась
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
В свою очередь, евро временно подорожал до 78 рублей
Курс доллара превысил 67 рублей впервые за два года
При этом курс евро снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 2016 года
Рубль начал стремительно падать после анонсирования новых американских санкций
Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник»
В начале недели доллар может вырасти до 65 рублей
Сбербанк сообщил об отсутствии ажиотажного спроса на валюту
Россияне не стали массово избавляться от рублей на фоне обвала курса
Максим Орешкин назвал американские санкции хорошим тестом для экономики
В свою очередь, Эльвира Набиуллина не видит в обвале курса рубля рисков для финансовой стабильности
Минэкономразвития улучшило прогноз по курсу рубля
Ведомство ожидает, что в среднем показатель в 2017 году составит 59,7 рубля
Экономисты спрогнозировали падение курса рубля из-за новой формулы закупки валюты
При изменении схемы доллар будет стоить 65 рублей
Центробанк раскритиковал искусственное занижение курса рубля
Ослабление курса не стимулирует рост качества товаров и производительности труда, считают в ЦБ
Минэкономразвития спрогнозировало «серьезное ослабление рубля в ближайшие месяцы»
К концу года курс доллара может составить 68 рублей
На сколько в 2016 году вырос реальный курс рубля
В 2015 году этот курс российской валюты увеличился на 0,9 %
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