Кафе «Рулет» закрывается из-за экономических проблем
Всю неделю до закрытия в кафе действует скидка 30 % на весь алкоголь
Совладелец Beer Happens запускает два новых проекта
В планах Тимура Абузярова открыть в 2016 году винный бар, а также гастропаб
3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней Бренд-шеф кафе «Рулет» и винного бара Wine Religion Тимур Абузяров рассказывает, как приготовить три варианта гаспачо
3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней Бренд-шеф кафе «Рулет» и винного бара Wine Religion Тимур Абузяров рассказывает, как приготовить три варианта гаспачо
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow
Ольга Карпуть о ресторане «Рулет» Хозяйка магазина «Кузнецкий мост 20» рассказала The Village о месте рядом с домом, где всё приготовлено с любовью, и о том, где в Москве лучшая итальянская еда.
Ольга Карпуть о ресторане «Рулет» Хозяйка магазина «Кузнецкий мост 20» рассказала The Village о месте рядом с домом, где всё приготовлено с любовью, и о том, где в Москве лучшая итальянская еда.
Рулет с маком и ганашем из белого шоколада Рулет из бисквитного теста с маком и пропиткой из ганаша, покрытый глазурью
Маковый рулет Представляю вашему внимания просто восхитительный рулет по рецепту Ники Белоцерковской. Просто потрясающий на вкус и на вид. Рецепт с подробным описанием и фотографиями самой Ники. (текст не менялся) восхитительно когда известные люди умеют такие вкусные штуки готовить!!!
Куриный рулет Обилие постов про сладкое и мучное я решила разбавить своей очередной попыткой соорудить нечто одновременно вкусное и полезное. Что же, на повестке дня куриный рулет с помидорами и зеленью.
ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО Предлагаю рецепт очень вкусного десерта, который не для тех, кто на диете, но для тех, кто любит сладкое.