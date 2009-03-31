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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кафе «Рулет» закрывается из-за экономических проблем

Всю неделю до закрытия в кафе действует скидка 30 % на весь алкоголь

Кафе «Рулет» закрывается из-за экономических проблем

Совладелец Beer Happens запускает два новых проекта

В планах Тимура Абузярова открыть в 2016 году винный бар, а также гастропаб

Совладелец Beer Happens запускает два новых проекта

3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней
3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней Бренд-шеф кафе «Рулет» и винного бара Wine Religion Тимур Абузяров рассказывает, как приготовить три варианта гаспачо
3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней

3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней
Бренд-шеф кафе «Рулет» и винного бара Wine Religion Тимур Абузяров рассказывает, как приготовить три варианта гаспачо

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow

Ольга Карпуть о ресторане «Рулет»
Ольга Карпуть о ресторане «Рулет» Хозяйка магазина «Кузнецкий мост 20» рассказала The Village о месте рядом с домом, где всё приготовлено с любовью, и о том, где в Москве лучшая итальянская еда.
Ольга Карпуть о ресторане «Рулет»

Ольга Карпуть о ресторане «Рулет»
Хозяйка магазина «Кузнецкий мост 20» рассказала The Village о месте рядом с домом, где всё приготовлено с любовью, и о том, где в Москве лучшая итальянская еда.

Рулет с маком и ганашем из белого шоколада Рулет из бисквитного теста с маком и пропиткой из ганаша, покрытый глазурью

Рулет с маком и ганашем из белого шоколада

Маковый рулет Представляю вашему внимания просто восхитительный рулет по рецепту Ники Белоцерковской. Просто потрясающий на вкус и на вид. Рецепт с подробным описанием и фотографиями самой Ники. (текст не менялся) восхитительно когда известные люди умеют такие вкусные штуки готовить!!!

Маковый рулет

Куриный рулет Обилие постов про сладкое и мучное я решила разбавить своей очередной попыткой соорудить нечто одновременно вкусное и полезное. Что же, на повестке дня куриный рулет с помидорами и зеленью.

Куриный рулет

ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО Предлагаю рецепт очень вкусного десерта, который не для тех, кто на диете, но для тех, кто любит сладкое.

ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО