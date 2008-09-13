«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно Главный призер Берлинале-2021
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
Роспотребнадзор предостерег туристов от поездок в Румынию
В этой стране произошла вспышка сибирской язвы
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке кори в Европе
Случаи кори участились в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии, Словакии, Испании и Швеции
Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы
Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии
Россия ограничила ввоз говядины из Румынии
Это объясняется вспышкой губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота
Румыния включит доходы от проституции, контрабанды и наркоторговли в ВВП
Сейчас объём теневого сектора экономики страны оценивается в 22–23% ВВП
Провал дня: Главу румынского объединения предпринимателей поймали на взятке в 1 млн евро
За эти средства он обещал помочь выиграть процесс в местном торговом арбитражном суде
Калининградский ликёроводочный завод получил право на использование товарного знака Stalinskaya
Однако каким именно образом будет строиться работа с крупнейшим водочным брендом Румынии, пока что не уточняется
Microsoft проводит собственное расследование по поводу «откатов» в российском офисе компании
О схожих правонарушениях также сообщается в Китае, Италии, Румынии и Пакистане