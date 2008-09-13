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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно
«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно Главный призер Берлинале-2021
«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно

«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно
Главный призер Берлинале-2021

Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»

Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Роспотребнадзор предостерег туристов от поездок в Румынию

В этой стране произошла вспышка сибирской язвы

Роспотребнадзор предостерег туристов от поездок в Румынию

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке кори в Европе

Случаи кори участились в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии, Словакии, Испании и Швеции

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке кори в Европе

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы

Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы

Россия заняла 75-е место в рейтинге гендерного равенства

Всего в таблице 144 государства

Россия заняла 75-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия ограничила ввоз говядины из Румынии

Это объясняется вспышкой губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота

Россия ограничила ввоз говядины из Румынии

Румыния включит доходы от проституции, контрабанды и наркоторговли в ВВП

Сейчас объём теневого сектора экономики страны оценивается в 22–23% ВВП

Румыния включит доходы от проституции, контрабанды и наркоторговли в ВВП

Провал дня: Главу румынского объединения предпринимателей поймали на взятке в 1 млн евро

За эти средства он обещал помочь выиграть процесс в местном торговом арбитражном суде

Провал дня: Главу румынского объединения предпринимателей поймали на взятке в 1 млн евро

Калининградский ликёроводочный завод получил право на использование товарного знака Stalinskaya

Однако каким именно образом будет строиться работа с крупнейшим водочным брендом Румынии, пока что не уточняется

Калининградский ликёроводочный завод получил право на использование товарного знака Stalinskaya

Microsoft проводит собственное расследование по поводу «откатов» в российском офисе компании

О схожих правонарушениях также сообщается в Китае, Италии, Румынии и Пакистане

Microsoft проводит собственное расследование по поводу «откатов» в российском офисе компании

Идеи для города: Электронная библиотека в метро Бухареста
Идеи для города: Электронная библиотека в метро Бухареста The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о библиотеке электронных и аудиокниг на станции метро в Бухаресте.
Идеи для города: Электронная библиотека в метро Бухареста

Идеи для города: Электронная библиотека в метро Бухареста
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о библиотеке электронных и аудиокниг на станции метро в Бухаресте.

Замки: средние века и немного романтики ГЕРМАНИЯ

Замки: средние века и немного романтики

Бюджетные лыжные курорты Европы Устроить себе отпуск на горнолыжном курорте, да еще такой, чтобы не бил по карману - дело непростое. Особенно с учетом дополнительных трат, таких как снаряжение, специальная одежда и проездные на подъемник. С другой стороны, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы изучили некоторые европейские горнолыжные курорты и предлагаем читателям Lookatme.ru наиболее бюджетные из них.

Бюджетные лыжные курорты Европы

Замок Графа Дракулы, Румыния Трансильвания ассоциируется с образом самого знаменитого в мире вампира — графа Дракулы. В этой части Румынии действительно находится замок, в котором родился Влад Дракула — средневековый принц, печально известный своей исключительной жестокостью.

Замок Графа Дракулы, Румыния