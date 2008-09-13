«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно Главный призер Берлинале-2021
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
Роспотребнадзор предостерег туристов от поездок в Румынию
В этой стране произошла вспышка сибирской язвы
Роспотребнадзор предостерег туристов от поездок в Румынию В этой стране произошла вспышка сибирской язвы
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке кори в Европе
Случаи кори участились в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии, Словакии, Испании и Швеции
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке кори в Европе Случаи кори участились в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии, Словакии, Испании и Швеции
Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы
Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии
Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии
Россия ограничила ввоз говядины из Румынии
Это объясняется вспышкой губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота
Россия ограничила ввоз говядины из Румынии Это объясняется вспышкой губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота
Румыния включит доходы от проституции, контрабанды и наркоторговли в ВВП
Сейчас объём теневого сектора экономики страны оценивается в 22–23% ВВП
Румыния включит доходы от проституции, контрабанды и наркоторговли в ВВП Сейчас объём теневого сектора экономики страны оценивается в 22–23% ВВП
Провал дня: Главу румынского объединения предпринимателей поймали на взятке в 1 млн евро
За эти средства он обещал помочь выиграть процесс в местном торговом арбитражном суде
Провал дня: Главу румынского объединения предпринимателей поймали на взятке в 1 млн евро За эти средства он обещал помочь выиграть процесс в местном торговом арбитражном суде
Калининградский ликёроводочный завод получил право на использование товарного знака Stalinskaya
Однако каким именно образом будет строиться работа с крупнейшим водочным брендом Румынии, пока что не уточняется
Калининградский ликёроводочный завод получил право на использование товарного знака Stalinskaya Однако каким именно образом будет строиться работа с крупнейшим водочным брендом Румынии, пока что не уточняется
Microsoft проводит собственное расследование по поводу «откатов» в российском офисе компании
О схожих правонарушениях также сообщается в Китае, Италии, Румынии и Пакистане