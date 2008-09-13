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«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно
«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно Главный призер Берлинале-2021
«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно

«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно
Главный призер Берлинале-2021

Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»

Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Роспотребнадзор предостерег туристов от поездок в Румынию

В этой стране произошла вспышка сибирской язвы

Роспотребнадзор предостерег туристов от поездок в Румынию
В этой стране произошла вспышка сибирской язвы

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке кори в Европе

Случаи кори участились в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии, Словакии, Испании и Швеции

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке кори в Европе
Случаи кори участились в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии, Словакии, Испании и Швеции

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы

Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы
Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии

Россия заняла 75-е место в рейтинге гендерного равенства

Всего в таблице 144 государства

Россия заняла 75-е место в рейтинге гендерного равенства
Всего в таблице 144 государства

Россия ограничила ввоз говядины из Румынии

Это объясняется вспышкой губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота

Россия ограничила ввоз говядины из Румынии
Это объясняется вспышкой губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота

Румыния включит доходы от проституции, контрабанды и наркоторговли в ВВП

Сейчас объём теневого сектора экономики страны оценивается в 22–23% ВВП

Румыния включит доходы от проституции, контрабанды и наркоторговли в ВВП
Сейчас объём теневого сектора экономики страны оценивается в 22–23% ВВП

Провал дня: Главу румынского объединения предпринимателей поймали на взятке в 1 млн евро

За эти средства он обещал помочь выиграть процесс в местном торговом арбитражном суде

Провал дня: Главу румынского объединения предпринимателей поймали на взятке в 1 млн евро
За эти средства он обещал помочь выиграть процесс в местном торговом арбитражном суде

Калининградский ликёроводочный завод получил право на использование товарного знака Stalinskaya

Однако каким именно образом будет строиться работа с крупнейшим водочным брендом Румынии, пока что не уточняется

Калининградский ликёроводочный завод получил право на использование товарного знака Stalinskaya
Однако каким именно образом будет строиться работа с крупнейшим водочным брендом Румынии, пока что не уточняется

Microsoft проводит собственное расследование по поводу «откатов» в российском офисе компании

О схожих правонарушениях также сообщается в Китае, Италии, Румынии и Пакистане

Microsoft проводит собственное расследование по поводу «откатов» в российском офисе компании
О схожих правонарушениях также сообщается в Китае, Италии, Румынии и Пакистане

Идеи для города: Электронная библиотека в метро Бухареста
Идеи для города: Электронная библиотека в метро Бухареста The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о библиотеке электронных и аудиокниг на станции метро в Бухаресте.
Идеи для города: Электронная библиотека в метро Бухареста

Идеи для города: Электронная библиотека в метро Бухареста
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о библиотеке электронных и аудиокниг на станции метро в Бухаресте.

Замки: средние века и немного романтики ГЕРМАНИЯ

Замки: средние века и немного романтики
ГЕРМАНИЯ

Бюджетные лыжные курорты Европы Устроить себе отпуск на горнолыжном курорте, да еще такой, чтобы не бил по карману - дело непростое. Особенно с учетом дополнительных трат, таких как снаряжение, специальная одежда и проездные на подъемник. С другой стороны, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы изучили некоторые европейские горнолыжные курорты и предлагаем читателям Lookatme.ru наиболее бюджетные из них.

Бюджетные лыжные курорты Европы
Устроить себе отпуск на горнолыжном курорте, да еще такой, чтобы не бил по карману - дело непростое. Особенно с учетом дополнительных трат, таких как снаряжение, специальная одежда и проездные на подъемник. С другой стороны, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы изучили некоторые европейские горнолыжные курорты и предлагаем читателям Lookatme.ru наиболее бюджетные из них.

Замок Графа Дракулы, Румыния Трансильвания ассоциируется с образом самого знаменитого в мире вампира — графа Дракулы. В этой части Румынии действительно находится замок, в котором родился Влад Дракула — средневековый принц, печально известный своей исключительной жестокостью.

Замок Графа Дракулы, Румыния
Трансильвания ассоциируется с образом самого знаменитого в мире вампира — графа Дракулы. В этой части Румынии действительно находится замок, в котором родился Влад Дракула — средневековый принц, печально известный своей исключительной жестокостью.