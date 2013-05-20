CrocoTime: Сервис учёта рабочего времени, окупившийся за месяц Александр Бочкин потратил 200 000 рублей на создание программы для учёта рабочего времени сотрудников, покупатели нашлись на стадии прототипа, а затраты окупились за первые дни после старта продаж.