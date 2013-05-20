Путешествия
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехатьЛучшее время, чтобы изучить свою страну
Путешествия
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
Новости
Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему
Рейтинг составило британское издание The Independent
Новости
Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему Рейтинг составило британское издание The Independent
Как у нас
Сколько стоит жизнь в СаранскеВо сколько обойдутся аренда жилья, проезд и закупка продуктов в столице Мордовии
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Саранске Во сколько обойдутся аренда жилья, проезд и закупка продуктов в столице Мордовии
Новости
Производитель «Путинки» перестанет выпускать алкоголь Компания закрывает заводы
Новости
На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018 Продажи проходят в порядке живой очереди
Новости
К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных
Оргкомитет призвал использовать только гуманные меры для контроля популяции
Новости
К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных Оргкомитет призвал использовать только гуманные меры для контроля популяции
Новости
В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера
В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет
Новости
В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет
Новости
Лучшие школы России Вице-премьер Ольга Голодец назвала лидеров 2017 года
Город
Города России с самой доступной инфраструктурой для раздельного сбора мусора
Москва, Екатеринбург и Петербург заняли места в середине рейтинга
Город
Города России с самой доступной инфраструктурой для раздельного сбора мусора Москва, Екатеринбург и Петербург заняли места в середине рейтинга
События
В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest
На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов
События
В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов
Эксперимент
CrocoTime: Сервис учёта рабочего времени, окупившийся за месяцАлександр Бочкин потратил 200 000 рублей на создание программы для учёта рабочего времени сотрудников, покупатели нашлись на стадии прототипа, а затраты окупились за первые дни после старта продаж.
Эксперимент