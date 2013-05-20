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Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Путешествия
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехатьЛучшее время, чтобы изучить свою страну
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Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Путешествия

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну

Новости

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Рейтинг составило британское издание The Independent

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Новости

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему Рейтинг составило британское издание The Independent

Сколько стоит жизнь в Саранске
Как у нас
Сколько стоит жизнь в СаранскеВо сколько обойдутся аренда жилья, проезд и закупка продуктов в столице Мордовии
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Сколько стоит жизнь в Саранске
Как у нас

Сколько стоит жизнь в Саранске Во сколько обойдутся аренда жилья, проезд и закупка продуктов в столице Мордовии

Новости

Производитель «Путинки» перестанет выпускать алкоголь

Компания закрывает заводы

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Новости

Производитель «Путинки» перестанет выпускать алкоголь Компания закрывает заводы

Новости

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Продажи проходят в порядке живой очереди

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Новости

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018 Продажи проходят в порядке живой очереди

Новости

К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных

Оргкомитет призвал использовать только гуманные меры для контроля популяции

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Новости

К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных Оргкомитет призвал использовать только гуманные меры для контроля популяции

Новости

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

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Новости

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

Новости

Лучшие школы России

Вице-премьер Ольга Голодец назвала лидеров 2017 года

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Новости

Лучшие школы России Вице-премьер Ольга Голодец назвала лидеров 2017 года

Город

Города России с самой доступной инфраструктурой для раздельного сбора мусора

Москва, Екатеринбург и Петербург заняли места в середине рейтинга

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Город

Города России с самой доступной инфраструктурой для раздельного сбора мусора Москва, Екатеринбург и Петербург заняли места в середине рейтинга

События

В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest

На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов

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События

В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов

CrocoTime: Сервис учёта рабочего времени, окупившийся за месяц
Эксперимент
CrocoTime: Сервис учёта рабочего времени, окупившийся за месяцАлександр Бочкин потратил 200 000 рублей на создание программы для учёта рабочего времени сотрудников, покупатели нашлись на стадии прототипа, а затраты окупились за первые дни после старта продаж.
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CrocoTime: Сервис учёта рабочего времени, окупившийся за месяц
Эксперимент

CrocoTime: Сервис учёта рабочего времени, окупившийся за месяц Александр Бочкин потратил 200 000 рублей на создание программы для учёта рабочего времени сотрудников, покупатели нашлись на стадии прототипа, а затраты окупились за первые дни после старта продаж.

Новости

Жерар Депардье зарегистрировался как ИП

Актёр собирается открыть ресторан в Саранске

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Новости

Жерар Депардье зарегистрировался как ИП Актёр собирается открыть ресторан в Саранске