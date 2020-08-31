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31 августа 2020

Со счетов Любови Соболь взыскали 34 миллиона рублей в пользу Евгения Пригожина

31 июля 2020

Банки хотят списывать деньги со «спящих» счетов клиентов, чтобы погасить их кредиты