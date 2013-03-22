«Русь сидящая» объявила о закрытии из-за суда с бывшим сотрудником Суд арестовал счета фонда
Рокетбанк повышает тарифы. Клиенты хотят расторгнуть договор, но не могут
Как и вывести деньги со счета
Рокетбанк повышает тарифы. Клиенты хотят расторгнуть договор, но не могут Как и вывести деньги со счета
Установка умных счетчиков обойдется россиянам в 130 миллиардов рублей
Стоимость одного устройства оценивают в 5 тысяч рублей
Установка умных счетчиков обойдется россиянам в 130 миллиардов рублей Стоимость одного устройства оценивают в 5 тысяч рублей
Передавать в бюджет невостребованные вклады россиян
Также средства «спящих» клиентов предлагают направлять на благотворительные цели
Передавать в бюджет невостребованные вклады россиян Также средства «спящих» клиентов предлагают направлять на благотворительные цели
Хранить деньги на виртуальном счете Чтобы совершать меньше спонтанных покупок и защититься от мошенников
Банкам запретят блокировать зарплатные счета физлиц
Это обезопасит добросовестных клиентов от попадания в черные списки отказников
Банкам запретят блокировать зарплатные счета физлиц Это обезопасит добросовестных клиентов от попадания в черные списки отказников
ФНС ввела новые требования к законности операций по иностранным счетам
Если гражданин не предупредил налоговую об открытии счета за границей, ему может грозить штраф
ФНС ввела новые требования к законности операций по иностранным счетам Если гражданин не предупредил налоговую об открытии счета за границей, ему может грозить штраф
СМИ назвали причины закрытия счетов Russia Today в Великобритании
Одной из них стало несоблюдение принципа «знай своего клиента» (Know your Customer)
СМИ назвали причины закрытия счетов Russia Today в Великобритании Одной из них стало несоблюдение принципа «знай своего клиента» (Know your Customer)
В Великобритании заблокировали счета Russia Today
Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян
В Великобритании заблокировали счета Russia Today Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян
Как открыть счёт в зарубежном банке The Village узнал, сложно ли обычному россиянину открыть счёт за рубежом и стоит ли вообще это делать
В Telegram в Москве появится бот для уведомления о штрафах
Он также будет сообщать об эвакуации автомобиля его владельцу
В Telegram в Москве появится бот для уведомления о штрафах Он также будет сообщать об эвакуации автомобиля его владельцу
«Яндекс.Деньги» запускают сервис счетов
Новая опция позволяет пользователям выставлять счета друг другу
«Яндекс.Деньги» запускают сервис счетов Новая опция позволяет пользователям выставлять счета друг другу
Владимир Путин подписал закон о противодействии незаконным финансовым операциям
Он предусматривает доступ налоговых органов к банковским счетам физлиц, а также устанавливает субсидиарную ответственность руководителей и владельцев компании по её обязательствам в случае банкротства