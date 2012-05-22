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Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года

Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды

Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года
Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды

Секонд-хенд «Окно» начал распродажу с единой ценой на все и бесплатным алкоголем

Скидки продлятся до 31 января

Секонд-хенд «Окно» начал распродажу с единой ценой на все и бесплатным алкоголем
Скидки продлятся до 31 января

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace

Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace
Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции

На «Курской» открылся винтажный магазин ТОО «Фарца» в стиле времен перестройки

Помимо одежды, там можно купить мебель, плакаты, пластинки и книги

На «Курской» открылся винтажный магазин ТОО «Фарца» в стиле времен перестройки
Помимо одежды, там можно купить мебель, плакаты, пластинки и книги

«Свалка» раздаст вещи в неограниченном количестве за 1 000 рублей

«День воровства» состоится в субботу

«Свалка» раздаст вещи в неограниченном количестве за 1 000 рублей
«День воровства» состоится в субботу

В пятницу «Плутон» впервые заработает в дневном режиме

На площадке планируют проводить дневные вечеринки, лекции и кинопоказы

В пятницу «Плутон» впервые заработает в дневном режиме
На площадке планируют проводить дневные вечеринки, лекции и кинопоказы

Секонд-хенд «Окно» проведет распродажу вещей по 777 рублей

В акции участвует весь ассортимент магазина

Секонд-хенд «Окно» проведет распродажу вещей по 777 рублей
В акции участвует весь ассортимент магазина

Маркет «Окно» проведет в «Плутоне» вечеринку с секонд-хендом и техно

Диджеем сможет стать любой желающий

Маркет «Окно» проведет в «Плутоне» вечеринку с секонд-хендом и техно
Диджеем сможет стать любой желающий

В «Даблби» на Чистопрудном пройдет Freemarket & Charity Shop

На мероприятии можно найти бесплатные вещи и отдать свои

В «Даблби» на Чистопрудном пройдет Freemarket & Charity Shop
На мероприятии можно найти бесплатные вещи и отдать свои

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей

На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей
На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги

На «Экомаркете» в Конькове пройдет акция для обмена ненужными вещами

Обменяться можно одеждой, посудой, спортинвентарем и игрушками

На «Экомаркете» в Конькове пройдет акция для обмена ненужными вещами
Обменяться можно одеждой, посудой, спортинвентарем и игрушками

В MMOMA пройдет винтажный маркет

На мероприятие соберутся как крупные и известные магазины, так и шоу-румы и узкопрофильные проекты

В MMOMA пройдет винтажный маркет
На мероприятие соберутся как крупные и известные магазины, так и шоу-румы и узкопрофильные проекты

Зачем открывать комиссионный магазин детской одежды
Зачем открывать комиссионный магазин детской одежды The Village поговорил с создателями детского комиссионного магазина «Стало мало» о новой философии потребления и о том, как превращать надоевшие вещи в деньги
Зачем открывать комиссионный магазин детской одежды

Зачем открывать комиссионный магазин детской одежды
The Village поговорил с создателями детского комиссионного магазина «Стало мало» о новой философии потребления и о том, как превращать надоевшие вещи в деньги

Внешний вид (Киев): Андрей Никольник, тату-мастер
Внешний вид (Киев): Андрей Никольник, тату-мастер Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Киев): Андрей Никольник, тату-мастер

Внешний вид (Киев): Андрей Никольник, тату-мастер
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.

Гид по секонд-хендам и винтажным магазинам: 11 мест в Москве
Гид по секонд-хендам и винтажным магазинам: 11 мест в Москве Хотя отношение к старым вещам в Москве по-прежнему неоднозначное, магазины секонд-хенда и винтажа открываются в столице всё чаще. The Village составил подробный гид по 11 местам.
Гид по секонд-хендам и винтажным магазинам: 11 мест в Москве

Гид по секонд-хендам и винтажным магазинам: 11 мест в Москве
Хотя отношение к старым вещам в Москве по-прежнему неоднозначное, магазины секонд-хенда и винтажа открываются в столице всё чаще. The Village составил подробный гид по 11 местам.