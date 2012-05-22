Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года
Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды
Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды
Секонд-хенд «Окно» начал распродажу с единой ценой на все и бесплатным алкоголем
Скидки продлятся до 31 января
Секонд-хенд «Окно» начал распродажу с единой ценой на все и бесплатным алкоголем Скидки продлятся до 31 января
В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace
Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции
В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции
На «Курской» открылся винтажный магазин ТОО «Фарца» в стиле времен перестройки
Помимо одежды, там можно купить мебель, плакаты, пластинки и книги
На «Курской» открылся винтажный магазин ТОО «Фарца» в стиле времен перестройки Помимо одежды, там можно купить мебель, плакаты, пластинки и книги
«Свалка» раздаст вещи в неограниченном количестве за 1 000 рублей
«День воровства» состоится в субботу
«Свалка» раздаст вещи в неограниченном количестве за 1 000 рублей «День воровства» состоится в субботу
В пятницу «Плутон» впервые заработает в дневном режиме
На площадке планируют проводить дневные вечеринки, лекции и кинопоказы
В пятницу «Плутон» впервые заработает в дневном режиме На площадке планируют проводить дневные вечеринки, лекции и кинопоказы
Секонд-хенд «Окно» проведет распродажу вещей по 777 рублей
В акции участвует весь ассортимент магазина
Секонд-хенд «Окно» проведет распродажу вещей по 777 рублей В акции участвует весь ассортимент магазина
Маркет «Окно» проведет в «Плутоне» вечеринку с секонд-хендом и техно
Диджеем сможет стать любой желающий
Маркет «Окно» проведет в «Плутоне» вечеринку с секонд-хендом и техно Диджеем сможет стать любой желающий
В «Даблби» на Чистопрудном пройдет Freemarket & Charity Shop
На мероприятии можно найти бесплатные вещи и отдать свои
В «Даблби» на Чистопрудном пройдет Freemarket & Charity Shop На мероприятии можно найти бесплатные вещи и отдать свои
«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей
На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги
«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги
На «Экомаркете» в Конькове пройдет акция для обмена ненужными вещами
Обменяться можно одеждой, посудой, спортинвентарем и игрушками
На «Экомаркете» в Конькове пройдет акция для обмена ненужными вещами Обменяться можно одеждой, посудой, спортинвентарем и игрушками
В MMOMA пройдет винтажный маркет
На мероприятие соберутся как крупные и известные магазины, так и шоу-румы и узкопрофильные проекты