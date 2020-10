Несколько лет назад отношение к секонд-хендам в России было весьма определённым: пока за границей идею давать старым вещам вторую жизнь возводили в культ, у нас боялись покупать поношенную одежду. С тех пор многое изменилось. Это не значит, что брезгливо морщащиеся перед развалами со старыми вещами исчезли, но, похоже, с каждым годом их становится всё меньше. Зато новых мест в Москве, где продавали бы шёлковые рубашки, вдохновленные Миком Джаггером, или ситцевые платья из 60-х, наоборот, становится больше. Некоторых магазины продают винтажные вещи (те, которым больше 20 лет), а некоторые принимают вещи на комиссию. The Village рассказывает об 11 магазинах в Москве, где можно найти старые интересные вещи.

PARADOX

Секонд-хенд «Парадокс» занимает небольшое помещение в подвале на Новослободской. Закупками на английских развалах здесь занимаются два человека, они же продавцы и консультанты. Первый зал — комната с основным ассортиментом, второй, меньше раза в три, — распродажа под красной вывеской «Sale». Слева в главной комнате — женский трикотаж, среди которого можно встретить как винтажные платья 70-х годов с полюбившимся многим цветочным принтом, так и не самых понятных форм кофты Zara; справа же находится то, ради чего вообще нужно сюда идти, — рубашки и верхняя одежда Burberry, Fred Perry, Carhartt и прочих классических мужских марок. Продолжение рейла — вешалка с американскими джинсами, которые, судя по подворотам, совсем новые.

В центре находится гордость продавщицы Маши — платья Aquascutum, брюки Moschino и ещё с полдюжины более-менее известных марок. В отделе распродаж цены начинаются от 20 рублей, самая дорогая вещь в магазине — куртка за 2 700. В самом дальнем углу есть несколько вешалок c детскими вещами, самая умилительная их которых — шерстяной шарф с уточками за 100 рублей. У выхода есть стенд с нетривиальными оправами, которые, как обещают хозяева, скоро попадут на распродажу. Идти в «Парадокс» нужно за зелёно-фиолетовыми ветровками из 90-х, бомберами, мотоциклетными куртками и унисекс-рубашками с очень приятными принтами.

Новослободская, 73, стр. 3

«ФАБРИКА»

Проектом «Фабрика» занимаются четыре человека. Началось всё с Ирины и её группы «ВКонтакте», где она продавала присланные дядей из Америки вещи. Теперь у «Фабрики» свои 85 кв. м на территории «Электрозавода», который давным-давно не работает и сдаёт помещения разным организациям, от пекарни до дизайнерского бюро. Ребята сами сделали в светлом двухуровневом помещении ремонт и при помощи друга-художника, недавно представлявшего тут же свою выставку, оформили стены.

В старинных шкафах и на рейлах висят вещи никому не известных марок из далёкой американской жизни. Шорты с флагом США «как в Topshop в прошлом году», обычные кардиганы с необычными вышивками, шейные платки с пароходами, юбки в мельчайший цветок — милые послевоенные вещи с большой историей. Тут же можно найти украшения и обувь — огромные ковбойские полусапоги или запылившиеся лоферы. Мужской одежды пока мало, но ребята обещают это исправить. В ближайших планах также групповые занятия английским, уроки академического рисунка, кинопросмотры и дружеские вечеринки.

Электрозаводская, 21.

О встрече с владельцами магазина

нужно договориться заранее

по телефону +7 (916) 427–57–49.

МАГАЗИН-ГАЛЕРЕЯ

ВИНТАЖНОЙ ОДЕЖДЫ «ФРИК ФРАК»

Винтажный магазин «Фрик Фрак» открыла в 1997 году историк моды Ирина Гетманова. Теперь директором стал её сын, но и саму Ирину изредка можно застать в маленькой комнатке за рядами бархатных пиджаков. В штате «Фрик Фрака» 12 профессиональных закупщиков, 11 из которых живут в разных странах Европы и ещё один в США. Все они отвечают за поиск, покупку, обработку и отправку вещей в Россию, где растаможенную одежду везут на склад и потом в магазин. В самом подвале одежды столько, что просунуть руку между двумя вешалками с платьями не представляется возможным.

Кажется, запомнить, где и что висит, просто невозможно, учитывая то, что за день может уйти четверть ассортимента, и значит на месте этих вещей уже завтра появятся новые. Но продавцы, которые исполняют ещё и обязанности стилистов, быстро находят «ту юбку в горошек в стиле 70-х» и «такую же блузку, но с другим воротником». Хозяйка Ирина по одному рукаву безошибочно определяет возраст вещи и сетует, глядя на прекрасное платье, что всем оно хорошо, кроме вытачек, сделанных под нижнее бельё тех лет. Впрочем, тут же говорит, что это можно легко поправить, и ведёт к шкафчику у входа, где за незапертой хлипкой дверцей лежит роскошная шляпка Dior чуть ли не времён самого Диора.

Цены здесь на порядок выше, чем в секондах, но узнав, какой путь проходит вещь от европейского развала до этих вешалок, уже готовишься отдать гораздо больше, чем просят. А совсем скоро вещи из магазина можно будет купить онлайн.

Шаболовка, 25, стр. 1

Beyond Retro — винтажный магазин с мировым именем и несколькими филиалами в Великобритании и Швеции. Недавно хозяйка Trends Brands Настя Сартан привезла Beyond Retro в Москву — корнер, больше похожий на рыночный развал, чем на находящиеся по соседству магазины, открылся на первом этаже «Цветного». У Beyond Retro вся одежда в единственном экземпляре, причём часть коллекции можно заказать на сайте Trends Brands, а в офлайн-магазине посмотреть другие вещи — те, которые больше нуждаются в примерке.

Ассортимент пополняется раз в месяц, и сейчас в «Цветном» уже можно купить что-нибудь к лету: длинные юбки землистых оттенков, джинсовые рубашки с красивейшей вышивкой, аксессуары с золотой фурнитурой или комбинированные кожаные платья, какие делали Versace для H&M, только дешевле и без заклёпок.

«Цветной», 1-й этаж

Проект Dobro Space Света и Ира запустили совсем недавно. После закупок в Берлине, Амстердаме и Париже девушки решили создать собственное пространство, а пока место для магазина не найдено, все продажи идут в интернете. Вещи, отснятые в виде лукбука, продаются на Facebook, а примерка происходит дома у одной из хозяек Dobro Space, за чаем и разговорами по душам. В основном цены не превышают 1 500–2 500 рублей, поэтому свитеры, рубашки и твидовые пиджаки вполне доступны каждому. Скоро девушки отправляются в Берлин за новыми вещами, а по приезде обещают начать принимать вещи на комиссию.

Спускаясь в подвал этого секонда, думаешь только о том, как с помощью такого примечательного названия «Ничего подобного» обставил все остальные магазины как минимум на этой улице. Внутри сразу бросается в глаза рейл с вывешенными точно по цветам спектра футболками. Впрочем, задерживаться у них нет никакой возможности, потому что напротив висят добротные английские плащи и мужские рубашки таких приятных расцветок, что смотреть остальное уже не хочется. Чтобы найти знакомую марку, надо перерыть не одну сотню вещей, но это здесь и не главное. Вся одежда удобно разделена на рубашки, трикотаж, куртки, платья, причём последние названы очень условно. Среди пышных сетчатых юбок и приколотых ко всему, чему можно, огромных фиолетовых цветов попадаются однотонные минималистские синтетические платья, за которые можно простить всё остальное в этой секции.

В первом зале есть ещё рейл с камуфляжем и куртками защитных цветов. Много интересных экземпляров в зале слева от входа: здесь есть и классические ветровки, и модные бейсбольные куртки, и кожанки — все с удивительной тщательностью развешаны по фактурам и цветам. Неопределённое впечатление от отдела женского трикотажа компенсируется большим количеством ярких и красивых шейных платков и палантинов.

И получается, что, хотя «Ничего подобного» — самый обычный секонд, каких сотни, ничего подобного ни в одном из них нет. И дело вовсе не в вещах, а в чистоте, порядке и особенной музейной атмосфере, когда никто не мешает и экспонаты разрешается трогать руками.

Фадеева, 2

До того как Feelosophy обосновался наконец на Китай-городе, на месте бывшего No Wave Store, магазин переезжал бесчисленное количество раз. Теперь у по большей части мужского секонд-хенда есть своё полуподвальное помещение, где ребята распродают вещи закрывшихся магазинов, молодых марок и собственную закупку. Здесь же стоит печатный аппарат, на котором можно делать цветные принты на футболках или толстовках.

Мужской ассортимент — плотные рубашки с интересными рисунками, незамысловатые майки, смешные спортивные куртки с нашивками. Про марку Only Members, мало известную у нас, но вызывающую в памяти миллион ассоциаций у американского подростка 80-х, здесь даже могут рассказать пять занимательных фактов. Среди женских вещей много аляповатых вязаных oversize свитеров с ассиметричными узорами и несколько более утончённых вещей с аккуратной вышивкой. Самые дешёвые в магазине — чехословацкие и польские значки по 30 рублей, самая дорогая — тёплая куртка за 3 600. Кроме одежды, можно найти разноцветные пластмассовые наручные часы и металлические украшения российских марок.

Б. Спасоглинищевский пер., 9, стр. 10

Открывшийся год назад комиссионный Second Friend Store — лучшая альтернатива «Мечте», потому что здесь продают такие марки, при упоминании которых в «Мечте» непонимающе морщат лоб. Это Rick Owens, Acne, Helmut Lang, Martin Margiela, Ann Demeulemeester и много чего ещё. Магазин продаёт вещи онлайн, хотя в августе у него появился ещё и шоу-рум, куда можно прийти по записи и во время распродаж. В SFS наценка 40 %, но здесь всё равно можно купить вещи в два раза дешевле, чем в обычном магазине. Чтобы продать свою вещь, надо сфотографировать её, прислать подробное описание на сайт и уже после этого привозить в магазин и заключать договор. Ещё можно заказать вещи по почте в любой город России — не факт, что подойдёт, но чего не сделаешь ради, например, туфель Alexander Wang с меховыми хвостами?

Правды, 3/1–50 (по записи)

«МЕЧТА»

Комиссионка элитной одежды «Мечта» открылась 11 лет назад и с тех пор, кажется, совсем не изменилась. Всё те же неразговорчивые товароведы, почитающие за одежду вещи максимум тридцати марок и удивлённо морщащиеся при упоминании незнакомых названий; те же женщины в шубах и на шпильках с огромными фирменными пакетами, ожидающие своей очереди на принятие товара и даже не смотрящие в сторону выставленных в центре зала почти идеальных сумок Michael Kors и Louis Vuitton.

Магазин забирает 35 % комиссионных и держит у себя товар от 45 дней до трёх месяцев в зависимости от того, интересуются вещью или нет. Судя по тому, что ценника меньше 10 000 рублей найти в главном зале практически невозможно, становится понятно, как комиссионка просуществовала с таким названием целых 11 лет. Приёмщицы одежды говорят, что изредка в «Мечту» приносят вещи российских дизайнеров, но после получасового поиска ни одну из них найти не удаётся. Вместо этого обнаруживается мужской зал площадью 5 кв. м, где висят помятые пиджаки в разномастную полоску, запакованные розовые рубашки и малиновые кожанки.

В ещё одном зале, с марками попроще, находятся два стеллажа с обувью всех цветов и в основном маленьких размеров. Тут же можно найти почти полный ассортимент магазина Bosco и до неприличия огромное количество вещей Dolce & Gabbana. Прямо напротив — неземной красоты пальто Max Mara и Valentino, до которых, видимо, ещё никто не добрался. В примерочной неизменно висят тяжеленная чёрно-белая кольчуга Chanel и тончайшее платье Kenzo, которые все примеряющие заносят в кабинку и выносят обратно.

Чистопрудный бул., 9

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

«Второе дыхание» — самая близкая к Кремлю комиссионка и, кроме того, самая первая в Москве из начавших принимать одежду известных марок. Магазин открылся 17 лет назад, но и сегодня он выглядит как в свой первый день: интерьер ни разу не менялся и со временем приобрёл сходство с лавкой старьёвщика где-нибудь под Парижем. По стенам на гвоздиках развешаны сумки Furla и Jimmy Choo, из стоящего на полу сундука выглядывают лаковые Christian Louboutin — судя по виду, немало пережившие; рядом с ними совсем новые босоножки DKNY и ещё с дюжину пар обуви на все случаи жизни. Потом обувь обнаруживается вообще везде: за входной дверью, под рейлами, у большого старинного шкафа, на котором стоит самая дорогая на сегодня вещь — стёганая сумка Chanel за 57 000 рублей, за судьбу которой волноваться нечего: такие вещи здесь покупают на следующий же день.

Магазин забирает себе 30 % от стоимости и хранит одежду 45 дней, но редкой вещи удаётся пролежать так долго. Из двух рядов женской одежды (мужской нет в принципе) по обеим сторонам зала две трети занимают вещи с лейблами Yves Saint Laurent, Versace, Max Mara, Jean Paul Gaultier, Marni, Jil Sander, Diane Von Furstenberg, Dolce & Gabbana (находящимися, как и в «Мечте», в очевидном большинстве) и многими другими. Неожиданно среди подиумных марок попадаются Gap, H&M или Asos, причём с такими неоправданными ценниками, что хочется ещё раз поглядеть на бирку и убедиться, что это не обман. Несмотря на то что некоторые вещи здесь совсем новые (в основном как раз Asos и H&M), перед покупкой следует очень внимательно осматривать одежду. Собственно, как и везде.

Пятницкая, 2

Бутик винтажного кутюра Victoria's Vintage меньше всего похож на обычный винтажный магазин: это впечатление усиливают не только цены, доходящие до €75 000 за платье, но и ценность представленных экземпляров. Некоторые вещи попали сюда прямо из личной коллекции Катрин Денёв, другие — из частного собрания французского коллекционера винтажа Дидье Людо, который специально к переезду бутика из гостиницы «Метрополь» на новое постоянное место на М. Бронной привёз в Москву десять платьев Jean Patou, Jacques Heim и Balenciaga, которые были созданы ещё при жизни основателей этих модных домов.

Строго говоря, не все представленные здесь вещи — винтаж: например, некоторые платья Yves Saint Laurent были сшиты относительно недавно, в середине 90-х, но уже успели стать культовыми. Впрочем, эта сравнительная новизна компенсируется экземплярами из 30-х годов прошлого века, которые так хорошо сохранились потому, что до появления в Victoria's Vintage были музейными экспонатами. Кроме платьев, цены на которые начинаются от 60 000 рублей, в магазине представлены винтажные украшения.

Малая Бронная, 24, стр. 1

Фотографии Dobro Space: Никита Манин

Остальные фотографии: Оля Эйхенбаум