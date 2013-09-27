«Вопросы литературы» открыли набор на бюджетные места в школу писательского мастерства
Занятия проведут писатели, филологи, редакторы и переводчики
«Вопросы литературы» открыли набор на бюджетные места в школу писательского мастерства Занятия проведут писатели, филологи, редакторы и переводчики
На «Трехгорке» пройдет кофейный фестиваль с дегустациями, маркетом и фуд-кортом
Гостям нальют кофейный квас и научат рисовать молочной пеной
На «Трехгорке» пройдет кофейный фестиваль с дегустациями, маркетом и фуд-кортом Гостям нальют кофейный квас и научат рисовать молочной пеной
На семинарах в центре «Марс» научат определять ложь
Опытные полиграфологи расскажут, как правильно проходить проверку на «детекторе лжи»
На семинарах в центре «Марс» научат определять ложь Опытные полиграфологи расскажут, как правильно проходить проверку на «детекторе лжи»
Зачем нужны семинары о русской культуре для иностранцев Дирекция образовательных программ запускает цикл семинаров на английском
В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев»
Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря
В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев» Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря
В Москве проведут цикл семинаров по истории кино XXI века
Занятия стартуют 4 октября и продлятся до 3 ноября
В Москве проведут цикл семинаров по истории кино XXI века Занятия стартуют 4 октября и продлятся до 3 ноября
Гастрономическая ярмарка «Пир» пройдёт c 1 по 4 октября
На ежегодной ярмарке для рестораторов эксперты поделятся секретами успеха в бизнесе, расскажут о будущем русской кухни и проведут кулинарные мастер-классы.