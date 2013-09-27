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«Вопросы литературы» открыли набор на бюджетные места в школу писательского мастерства

Занятия проведут писатели, филологи, редакторы и переводчики

«Вопросы литературы» открыли набор на бюджетные места в школу писательского мастерства
Занятия проведут писатели, филологи, редакторы и переводчики

На «Трехгорке» пройдет кофейный фестиваль с дегустациями, маркетом и фуд-кортом

Гостям нальют кофейный квас и научат рисовать молочной пеной

На «Трехгорке» пройдет кофейный фестиваль с дегустациями, маркетом и фуд-кортом
Гостям нальют кофейный квас и научат рисовать молочной пеной

На семинарах в центре «Марс» научат определять ложь

Опытные полиграфологи расскажут, как правильно проходить проверку на «детекторе лжи»

На семинарах в центре «Марс» научат определять ложь
Опытные полиграфологи расскажут, как правильно проходить проверку на «детекторе лжи»

Зачем нужны семинары о русской культуре для иностранцев
Зачем нужны семинары о русской культуре для иностранцев Дирекция образовательных программ запускает цикл семинаров на английском
Зачем нужны семинары о русской культуре для иностранцев

Зачем нужны семинары о русской культуре для иностранцев
Дирекция образовательных программ запускает цикл семинаров на английском

В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев»

Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря

В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев»
Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря

В Москве проведут цикл семинаров по истории кино XXI века

Занятия стартуют 4 октября и продлятся до 3 ноября

В Москве проведут цикл семинаров по истории кино XXI века
Занятия стартуют 4 октября и продлятся до 3 ноября

Гастрономическая ярмарка «Пир» пройдёт c 1 по 4 октября

На ежегодной ярмарке для рестораторов эксперты поделятся секретами успеха в бизнесе, расскажут о будущем русской кухни и проведут кулинарные мастер-классы.

Гастрономическая ярмарка «Пир» пройдёт c 1 по 4 октября
На ежегодной ярмарке для рестораторов эксперты поделятся секретами успеха в бизнесе, расскажут о будущем русской кухни и проведут кулинарные мастер-классы.