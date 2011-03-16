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5 сэндвичей для пикника
5 сэндвичей для пикника Бренд-шеф ресторана Correa's рассказывает, как приготовить сэндвич c тунцом, с куриной грудкой и овощами, с цыплёнком в лаваше, с копчёной индейкой терияки и брускетту с помидорами и моцареллой
5 сэндвичей для пикника

5 сэндвичей для пикника
Бренд-шеф ресторана Correa's рассказывает, как приготовить сэндвич c тунцом, с куриной грудкой и овощами, с цыплёнком в лаваше, с копчёной индейкой терияки и брускетту с помидорами и моцареллой

Ланчбоксы: 5 предложений от 189 рублей
Ланчбоксы: 5 предложений от 189 рублей The Village выбрал пять симпатичных коробочек, в которые можно упаковать обед на работу или пару сэндвичей для поездки на природу
Ланчбоксы: 5 предложений от 189 рублей

Ланчбоксы: 5 предложений от 189 рублей
The Village выбрал пять симпатичных коробочек, в которые можно упаковать обед на работу или пару сэндвичей для поездки на природу

Багет с лососем, креветками и песто Длинный сендвич с морскими жителями

Багет с лососем, креветками и песто
Длинный сендвич с морскими жителями

В Москве открылось еще одно кафе с фалафелем Сеть закусочных «Нямс» открыла первое полноценное кафе на Ленинградском проспекте

В Москве открылось еще одно кафе с фалафелем
Сеть закусочных «Нямс» открыла первое полноценное кафе на Ленинградском проспекте