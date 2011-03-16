5 сэндвичей для пикника Бренд-шеф ресторана Correa's рассказывает, как приготовить сэндвич c тунцом, с куриной грудкой и овощами, с цыплёнком в лаваше, с копчёной индейкой терияки и брускетту с помидорами и моцареллой