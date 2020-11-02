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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Активисты спасали умирающих кроликов в Серебряном Бору. Власти посчитали это нарушением закона
2 ноября 2020

Активисты спасали умирающих кроликов в Серебряном Бору. Власти посчитали это нарушением закона

В Москве открылся купальный сезон

В парках можно посетить летние бассейны под открытым небом

В Москве открылся купальный сезон

ОНФ пожаловался на застройку Серебряного бора элитными апартаментами

Девелопер планирует занять около 24 тысяч квадратных метров на территории парка

ОНФ пожаловался на застройку Серебряного бора элитными апартаментами

В шести парках Москвы пройдут квесты о летучих мышах

Посетителям расскажут об интересных фактах из жизни рукокрылых

В шести парках Москвы пройдут квесты о летучих мышах

Как я плавала в буркини в Москве

Как я плавала в буркини в Москве Девушка в мусульманском купальнике в «Чайке» и Серебряном бору

Как я плавала в буркини в Москве

Как я плавала в буркини в Москве
Девушка в мусульманском купальнике в «Чайке» и Серебряном бору

В парки Москвы вернут перезимовавших птиц

Завоз планируется до 12 мая

В парки Москвы вернут перезимовавших птиц

Московские моржи

Московские моржиГорожане, купающиеся в ледяной воде, рассказывают о возможностях человеческого организма

Московские моржи

Московские моржи
Горожане, купающиеся в ледяной воде, рассказывают о возможностях человеческого организма

Купание на пляжах Серебряного Бора вновь разрешено

Ранее на пляжах «Серебряный Бор — 2» и «Серебряный Бор — 3» временно запретили купание из-за качества воды

Купание на пляжах Серебряного Бора вновь разрешено

В Серебряном бору временно запретили купаться

Причина — в несоответствии зон отдыха санитарным нормам

В Серебряном бору временно запретили купаться

В московских парках пройдут кинопоказы под открытым небом

Показы начнутся с 15 июля

В московских парках пройдут кинопоказы под открытым небом

Как работают в British American Tobacco
Как работают в British American Tobacco The Village узнал, как работают в российском офисе табачной корпорации и берут ли туда на работу тех, кто не курит
Как работают в British American Tobacco

Как работают в British American Tobacco
The Village узнал, как работают в российском офисе табачной корпорации и берут ли туда на работу тех, кто не курит

Блогер Илья Варламов опубликовал проект реконструкции Серебряного бора

Разработкой концепции пляжа занималось архитектурное бюро Civil Architects

Блогер Илья Варламов опубликовал проект реконструкции Серебряного бора

Экологи-активисты обустроили в Серебряном бору пикниковые точки На деньги, собранные экологическим фондом, в Серебряном бору обустроили 10 пикниковых точек, детские и спортивные площадки, а также установили новые скамейки.

Экологи-активисты обустроили в Серебряном бору пикниковые точки

Место под солнцем: 4 песчаных пляжа в Москве The Village побывал на 4 песчаных пляжах Москвы, где Минздрав разрешил купаться, оценил инфраструктуру, взял напрокат спортинвентарь и поговорил с отдыхающими о достоинствах местного отдыха.

Место под солнцем: 4 песчаных пляжа в Москве

В Москве откроют девять пляжей 9 пляжей на территории Москвы прошли проверку и готовы к открытию купального сезона

В Москве откроют девять пляжей

На Северо-Западе Москвы появится 200 мест для пикников Новые места для пикников с мангалами, столиками и местами для костров появятся на территории охраняемых природных территорий в СЗАО в течение двух лет

На Северо-Западе Москвы появится 200 мест для пикников

В Москве остались две разрешенные зоны для купания Без риска для здоровья искупаться в&nbsp;пределах города сейчас можно всего в&nbsp;двух местах – на&nbsp;пляжах&nbsp;«Серебряный&nbsp;бор-2» и&nbsp;«Серебряный&nbsp;бор-3». Об этом свидетельствуют результаты проверок, проведенных столичным управлением Роспотребнадзора в&nbsp;начале августа, сообщает&nbsp;Homepage.ru.

В Москве остались две разрешенные зоны для купания

Нудисты покидают Серебряный Бор
Нудисты покидают Серебряный Бор Московское отделение Федерации натуристов «Телорд» переезжает из Серебряного Бора.
Нудисты покидают Серебряный Бор

Нудисты покидают Серебряный Бор
Московское отделение Федерации натуристов «Телорд» переезжает из Серебряного Бора.