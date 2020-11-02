2 ноября 2020
Активисты спасали умирающих кроликов в Серебряном Бору. Власти посчитали это нарушением закона
ОНФ пожаловался на застройку Серебряного бора элитными апартаментами
Девелопер планирует занять около 24 тысяч квадратных метров на территории парка
В шести парках Москвы пройдут квесты о летучих мышах
Посетителям расскажут об интересных фактах из жизни рукокрылых
Как я плавала в буркини в Москве Девушка в мусульманском купальнике в «Чайке» и Серебряном бору
Как я плавала в буркини в Москве
Девушка в мусульманском купальнике в «Чайке» и Серебряном бору
Московские моржиГорожане, купающиеся в ледяной воде, рассказывают о возможностях человеческого организма
Московские моржи Горожане, купающиеся в ледяной воде, рассказывают о возможностях человеческого организма
Купание на пляжах Серебряного Бора вновь разрешено
Ранее на пляжах «Серебряный Бор — 2» и «Серебряный Бор — 3» временно запретили купание из-за качества воды
В Серебряном бору временно запретили купаться
Причина — в несоответствии зон отдыха санитарным нормам
Как работают в British American Tobacco The Village узнал, как работают в российском офисе табачной корпорации и берут ли туда на работу тех, кто не курит
Как работают в British American Tobacco The Village узнал, как работают в российском офисе табачной корпорации и берут ли туда на работу тех, кто не курит
Блогер Илья Варламов опубликовал проект реконструкции Серебряного бора
Разработкой концепции пляжа занималось архитектурное бюро Civil Architects
Экологи-активисты обустроили в Серебряном бору пикниковые точки На деньги, собранные экологическим фондом, в Серебряном бору обустроили 10 пикниковых точек, детские и спортивные площадки, а также установили новые скамейки.
Место под солнцем: 4 песчаных пляжа в Москве The Village побывал на 4 песчаных пляжах Москвы, где Минздрав разрешил купаться, оценил инфраструктуру, взял напрокат спортинвентарь и поговорил с отдыхающими о достоинствах местного отдыха.
В Москве откроют девять пляжей 9 пляжей на территории Москвы прошли проверку и готовы к открытию купального сезона
На Северо-Западе Москвы появится 200 мест для пикников Новые места для пикников с мангалами, столиками и местами для костров появятся на территории охраняемых природных территорий в СЗАО в течение двух лет
В Москве остались две разрешенные зоны для купания Без риска для здоровья искупаться в пределах города сейчас можно всего в двух местах – на пляжах «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3». Об этом свидетельствуют результаты проверок, проведенных столичным управлением Роспотребнадзора в начале августа, сообщает Homepage.ru.