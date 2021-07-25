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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве состоится фестиваль серф-культуры и активного спорта Wake Weekend
25 июля 2021

В Москве состоится фестиваль серф-культуры и активного спорта Wake Weekend

В Москве планируют построить крытый серфинг-центр
3 января 2021

В Москве планируют построить крытый серфинг-центр

«Я училась серфить на Камчатке»
«Я училась серфить на Камчатке» Почему стоит попробовать серфинг в холодных водах Тихого океана
«Я училась серфить на Камчатке»

«Я училась серфить на Камчатке»
Почему стоит попробовать серфинг в холодных водах Тихого океана

Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves

Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов

Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры

Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры

Signal проведет свою первую вечеринку за пределами России. Фестиваль отпразднует Новый год на Бали!

Билеты уже появились в продаже

Signal проведет свою первую вечеринку за пределами России. Фестиваль отпразднует Новый год на Бали!

На Гребном канале пройдет фестиваль серф-культуры Locals Only

В программе запланированы выступления Pompeya, Sptnk, «Обе две», Guru Groove Foundation и рэпера Mэйти

На Гребном канале пройдет фестиваль серф-культуры Locals Only

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов

Мероприятие состоится в ноябре

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии

Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии

В Москве состоится фестиваль серф-культуры Endless Summer

Он пройдет под открытым небом в центре дизайна Artplay 22 и 23 июля

В Москве состоится фестиваль серф-культуры Endless Summer

Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером
Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером Никита Авдеев о первой волне, тренировках на суше, акулах и рифах
Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером

Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером
Никита Авдеев о первой волне, тренировках на суше, акулах и рифах

В «Авиапарке» открылся магазин Billabong

Это первый монобрендовый магазин марки в России

В «Авиапарке» открылся магазин Billabong

В Artplay пройдёт сёрф-фестиваль Endless Summer

Площадку фестиваля поделят на тематические зоны: импровизированную сёрф-станцию, музыкальную сцену, фуд-корт, маркет, салон красоты и зону отдыха

В Artplay пройдёт сёрф-фестиваль Endless Summer

В Строгине закрывают детскую спортшколу

Клуб парусного спорта в Строгине собираются закрыть под предлогом неоформления прав на землю.

В Строгине закрывают детскую спортшколу

Португалия - Что делать на краю старого света? Для большинства жителей Европы не секрет, что португальское побережье - рай для серфинга. Почему же российские искатели волн и неравнодушные к этому спорту предпочитают Бали?

Португалия - Что делать на краю старого света?

Что смотреть на Бали? &nbsp;Бали – это маленький остров, на котором, однако, есть много, что посмотреть! Размером Бали – меньше, чем половина московской области, но из-за узких дорожек со средней скоростью передвижения не выше 40-50 км в час, и разнообразия мест, в которых стоит остановиться на пару-тройку ночей, поездка может вылиться в настоящее путешествие.

Что смотреть на Бали?

Серфинг для начинающих: краткий обзор серф спотов You can't stop the waves, but you can learn to surf.Не нужно быть мыслителем, чтобы понять, почему серфинг так популярен. В условиях активно набирающей обороты жизни и энтропии,серфинг — шанс вернуться к природе, взять паузу, испытать себя на прочность, развлечься и получить заряд энергии и бодрости от общения с Океаном.Сейчас обучение серфингу не выглядит трудным, ведущим через тернии...

Серфинг для начинающих: краткий обзор серф спотов

Биарритц: цивильный серфинг по-европейски За последний год культура серфинга в такой несерфовой стране как Россия подскочила на уровень выше, и виной тому – ставший уже по-турецки туристическим о. Бали и прилегающие к нему индонезийские окрестности. За это время в наших головах сложилась прочная ассоциация: серфинг – это Бали, Бали – это серфинг. Однако мало кто задумывается о том, что серфинг может быть намного ближе –...

Биарритц: цивильный серфинг по-европейски

Бесконечная борьба с океаном и полная свобода Серфинг в Доминикане&nbsp;- Русская волна 2010&nbsp;

Бесконечная борьба с океаном и полная свобода

Антология путешествий: первый раз на Бали Хроники моей первой поездки на Бали в 2008

Антология путешествий: первый раз на Бали

Серфинг. Бали. Инструкция Давно мечтали попробовать серфинг? Собрались на Бали? Эта статья для вас.

Серфинг. Бали. Инструкция

ОКЕАН ЗОВЕТ! ОКЕАН ЗОВЕТ! Главная наша цель была доехать до океана и посерфить там. Но так сложилось, что за рулем машины мы провели около 9 дней, заехав по дороге в почти все крупные европейские города, на Лазурном берегу – 5 дней, и только неделя осталась нам на океан и чистый серфинг.Мы поехали через Беларусь (кстати, Минск – чистый, приятный, недорогой город и дорога до него отличная), Польшу...

ОКЕАН ЗОВЕТ!