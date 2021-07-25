«Я училась серфить на Камчатке» Почему стоит попробовать серфинг в холодных водах Тихого океана
Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves
Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов
В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры
Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве
Signal проведет свою первую вечеринку за пределами России. Фестиваль отпразднует Новый год на Бали!
Билеты уже появились в продаже
На Гребном канале пройдет фестиваль серф-культуры Locals Only
В программе запланированы выступления Pompeya, Sptnk, «Обе две», Guru Groove Foundation и рэпера Mэйти
На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов
Мероприятие состоится в ноябре
В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии
Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой
В Москве состоится фестиваль серф-культуры Endless Summer
Он пройдет под открытым небом в центре дизайна Artplay 22 и 23 июля
Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером Никита Авдеев о первой волне, тренировках на суше, акулах и рифах
В Artplay пройдёт сёрф-фестиваль Endless Summer
Площадку фестиваля поделят на тематические зоны: импровизированную сёрф-станцию, музыкальную сцену, фуд-корт, маркет, салон красоты и зону отдыха
В Строгине закрывают детскую спортшколу
Клуб парусного спорта в Строгине собираются закрыть под предлогом неоформления прав на землю.