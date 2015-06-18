Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни «Советская кухня похожа на сам Советский Союз — такая же могучая и не очень творчески исполненная»
Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни «Советская кухня похожа на сам Советский Союз — такая же могучая и не очень творчески исполненная»
Рецепты новогодних угощений на все случаи жизниЧто приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей
Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни Что приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей
Шеф-повара придумывают школьное меню The Village попросил трёх московских поваров составить небанальные школьные завтраки и обеды на неделю согласно санитарным нормам и правилам
Шеф-повара придумывают школьное меню The Village попросил трёх московских поваров составить небанальные школьные завтраки и обеды на неделю согласно санитарным нормам и правилам
На Даниловском рынке открылось кафе «Федя, дичь!»
Заведение запустил шеф-повар и владелец ресторана «Честная кухня» Сергей Ерошенко