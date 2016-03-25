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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалко
Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК»

Первый офис может расположиться недалеко от Кремля

«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК»

«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок

Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project

«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок

У ТЦ Columbus сменятся владельцы

Объект перейдет в собственность бизнес-структур главы группы компаний ПИК Сергея Гордеева

У ТЦ Columbus сменятся владельцы

Недостроенный ТЦ «Ярославка-молл» выставили на продажу

Сергей Гордеев продолжает избавляться от коммерческой недвижимости, чтобы обезопасить основной бизнес

Недостроенный ТЦ «Ярославка-молл» выставили на продажу