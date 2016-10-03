На месте
Как музыканты и спортсмены обживают «Красный треугольник»Резиденты огромного завода в Петербурге — о работе, рейвах и рейдах, съемках «Сталинграда» и энергетике промышленного гиганта
На месте
Как музыканты и спортсмены обживают «Красный треугольник» Резиденты огромного завода в Петербурге — о работе, рейвах и рейдах, съемках «Сталинграда» и энергетике промышленного гиганта
Архитектура
Новый Роттердам, модернистский рай и зоопарк: Каким может быть cерый пояс ПетербургаВласти города выбрали лучшие проекты по реновации cерого пояса. The Village посмотрел, что предлагают архитекторы
Архитектура