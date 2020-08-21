Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На открытии первого шоурума 1.1 onepointone разыграют подарки
21 августа 2020

На открытии первого шоурума 1.1 onepointone разыграют подарки

Марка нижнего белья Blizhe и бренд очков Cultura открыли шоу-рум на Чистопрудном бульваре

Два хороших московских бренда под одной крышей

Марка нижнего белья Blizhe и бренд очков Cultura открыли шоу-рум на Чистопрудном бульваре

На Даниловском рынке появится центр винтажной моды и дизайна

Там откроется маркет старинных вещей и 24 корнера с шоу-румами

На Даниловском рынке появится центр винтажной моды и дизайна

В саду «Эрмитаж» снова пройдет грузинский фестиваль «Тбилисоба»

Гостей научат готовить чурчхелу и другие традиционные блюда

В саду «Эрмитаж» снова пройдет грузинский фестиваль «Тбилисоба»

На ВДНХ открылся второй шоу-рум программы реновации

В нем учли пожелания посетителей первого проекта

На ВДНХ открылся второй шоу-рум программы реновации

В Москве откроют шоу-румы квартир по программе реновации

В них продемонстрируют жилье, в которое переедут жители домов под снос

В Москве откроют шоу-румы квартир по программе реновации

В Москве открылся новый шоу-рум Varvara

В нем представлено несколько российских брендов

В Москве открылся новый шоу-рум Varvara

В России планируют создать сеть шоу-румов AliExpress

Первый павильон торговой площадки уже открылся в Москве

В России планируют создать сеть шоу-румов AliExpress

В Москве открылся шоу-рум винтажной мебели Repeat Story

Заказать мебель можно из любой точки России

В Москве открылся шоу-рум винтажной мебели Repeat Story

На Ленинградском вокзале откроется первый в мире шоу-рум AliExpress

Шоу-рум начнет работать с 20 сентября

На Ленинградском вокзале откроется первый в мире шоу-рум AliExpress

Винтажные магазины Dancing Store и «Миллениум шоп» открыли шоу-рум

Совместный шоу-рум двух магазинов винтажной одежды находится в Милютинском переулке

Винтажные магазины Dancing Store и «Миллениум шоп» открыли шоу-рум

В Artplay открылся ювелирный магазин «Сахарок»

В магазине представлены украшения из серебра, латуни и золота, а также бижутерия

В Artplay открылся ювелирный магазин «Сахарок»

Интернет-магазин украшений Modbrand открыл шоу-рум

Проект Modbrand занимается продажей украшений ручной работы со всего мира

Интернет-магазин украшений Modbrand открыл шоу-рум

На «Достоевской» открылся веганский магазин

Проект Ecotopia открыл веганский шоу-рум на Самотёчной улице.

На «Достоевской» открылся веганский магазин

На Грузинском Валу открылся шоу-рум галстуков-бабочек Churchill

Украинский бренд бабочек Churchill открыл небольшой магазин на «Белорусской».

На Грузинском Валу открылся шоу-рум галстуков-бабочек Churchill

На Тверской сегодня открывается магазин Physika 11 ноября открывается Physika — магазин, где по низким ценам будут продавать вещи известных брендов и малоизвестных в России европейских дизайнеров.

На Тверской сегодня открывается магазин Physika

6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova The Village сделал подборку офисов брендов, в которых побывал за последние два года

6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova

Офис недели Офис и магазин Кати Добряковой

Офис недели

В Москве открылся шоу-рум, в котором вещи берут напрокат На Большой Никитской открылся шоу-рум, где одежду и аксессуры брендов от All Saints до Iris van Herpen можно взять напрокат

В Москве открылся шоу-рум, в котором вещи берут напрокат

Офис Cara&co
Офис Cara&co Офис и рабочее пространство магазина и шоу-рума Cara&Co на «Винзаводе»
Офис Cara&co

Офис Cara&co
Офис и рабочее пространство магазина и шоу-рума Cara&Co на «Винзаводе»

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ В WORKSHOP-STORE Мы рады приветствовать Вас на страничке шоу-рума "WORKSHOP". В течение последних 6-ти лет мы тщательно отбираем самую модную, стильную и актуальную одежду, соответствующую тенденциям сезона, и привозим ее для Вас из Европы. Наши баеры очень ответственно подходят к выбору всей линейки, что представлена в нашем сторе и она полностью соответствует всем трендам и веяниям текущего периода.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ В WORKSHOP-STORE