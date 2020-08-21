Марка нижнего белья Blizhe и бренд очков Cultura открыли шоу-рум на Чистопрудном бульваре
Два хороших московских бренда под одной крышей
На Даниловском рынке появится центр винтажной моды и дизайна
Там откроется маркет старинных вещей и 24 корнера с шоу-румами
В саду «Эрмитаж» снова пройдет грузинский фестиваль «Тбилисоба»
Гостей научат готовить чурчхелу и другие традиционные блюда
На ВДНХ открылся второй шоу-рум программы реновации
В нем учли пожелания посетителей первого проекта
В Москве откроют шоу-румы квартир по программе реновации
В них продемонстрируют жилье, в которое переедут жители домов под снос
В России планируют создать сеть шоу-румов AliExpress
Первый павильон торговой площадки уже открылся в Москве
В Москве открылся шоу-рум винтажной мебели Repeat Story
Заказать мебель можно из любой точки России
На Ленинградском вокзале откроется первый в мире шоу-рум AliExpress
Шоу-рум начнет работать с 20 сентября
Винтажные магазины Dancing Store и «Миллениум шоп» открыли шоу-рум
Совместный шоу-рум двух магазинов винтажной одежды находится в Милютинском переулке
В Artplay открылся ювелирный магазин «Сахарок»
В магазине представлены украшения из серебра, латуни и золота, а также бижутерия
Интернет-магазин украшений Modbrand открыл шоу-рум
Проект Modbrand занимается продажей украшений ручной работы со всего мира
На «Достоевской» открылся веганский магазин
Проект Ecotopia открыл веганский шоу-рум на Самотёчной улице.
На Грузинском Валу открылся шоу-рум галстуков-бабочек Churchill
Украинский бренд бабочек Churchill открыл небольшой магазин на «Белорусской».