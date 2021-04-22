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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Москву надвигается грозовой вал. Уже 23 апреля на город обрушатся сильные ливни и порывистый ветер
Прогноз
22 апреля 2021

На Москву надвигается грозовой вал. Уже 23 апреля на город обрушатся сильные ливни и порывистый ветер

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг

Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг

Из-за урагана в Москве погиб мужчина. Вот последствия стихии

Еще несколько человек пострадали от деревьев

Из-за урагана в Москве погиб мужчина. Вот последствия стихии

Сирены, прерванный телеэфир и листовки в подъездах: Как москвичей предупредили об урагане

Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень опасности

Сирены, прерванный телеэфир и листовки в подъездах: Как москвичей предупредили об урагане

МЧС предупредило о грозе и штормовом ветре в ближайшие часы

Непогода продлится до 20:00

МЧС предупредило о грозе и штормовом ветре в ближайшие часы

Изменился ли климат Москвы за десять лет?
Изменился ли климат Москвы за десять лет? И стоит ли делать выводы по новостям об очередных рекордах погоды
Изменился ли климат Москвы за десять лет?

Изменился ли климат Москвы за десять лет?
И стоит ли делать выводы по новостям об очередных рекордах погоды

Штормовое предупреждение в Москве продлили из-за града и шквалистого ветра (обновлено)

В воскресенье работа парков может быть ограничена

Штормовое предупреждение в Москве продлили из-за града и шквалистого ветра (обновлено)

В Москве из-за шторма ограничат работу парков и фан-зоны ЧМ-2018 (обновлено)

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве из-за шторма ограничат работу парков и фан-зоны ЧМ-2018 (обновлено)

Рестораторов призвали закрыть летние веранды 5 июня из-за непогоды

На завтра в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности

Рестораторов призвали закрыть летние веранды 5 июня из-за непогоды

Погоду 4 и 5 июня признали потенциально опасной из-за штормового ветра и гроз

Москвичей ждут порывистый ветер, гроза и дожди, на смену которым придет похолодание

Погоду 4 и 5 июня признали потенциально опасной из-за штормового ветра и гроз

МЧС предупредило о новом усилении ветра в Москве и регионе

Непогода продолжится и в воскресенье

МЧС предупредило о новом усилении ветра в Москве и регионе

Ураган повлиял на работу аэропортов и вокзалов Москвы

Также в столице возобновились анонимные звонки о минировании

Ураган повлиял на работу аэропортов и вокзалов Москвы

Москвичей предупредили о второй волне шторма

В результате урагана в столичном регионе погибли два человека

Москвичей предупредили о второй волне шторма

Перевернутые автомобили и сорванные крыши из-за урагана в Москве
Перевернутые автомобили и сорванные крыши из-за урагана в Москве В результате стихии пострадали почти 20 человек
Перевернутые автомобили и сорванные крыши из-за урагана в Москве

Перевернутые автомобили и сорванные крыши из-за урагана в Москве
В результате стихии пострадали почти 20 человек

В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности

Сегодня в столице действует штормовое предупреждение

В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности

Москвичей предупредили о штормовом ветре 26 января

Местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду

Москвичей предупредили о штормовом ветре 26 января

В Москве резко ухудшится погода в ближайшие часы

Метель и порывистый ветер сохранятся до 21:00

В Москве резко ухудшится погода в ближайшие часы

Москва или Петербург: Кому больше светило солнце в 2017 году
Москва или Петербург: Кому больше светило солнце в 2017 году Действительно ли погода в Москве стала питерской
Москва или Петербург: Кому больше светило солнце в 2017 году

Москва или Петербург: Кому больше светило солнце в 2017 году
Действительно ли погода в Москве стала питерской

Из-за шквалистого ветра и падения деревьев в Москве пострадали восемь человек

Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Из-за шквалистого ветра и падения деревьев в Москве пострадали восемь человек

МЧС предупредило москвичей о штормовом ветре в ближайшие часы

Также в столице ожидается сильный дождь и гроза

МЧС предупредило москвичей о штормовом ветре в ближайшие часы

Из-за непогоды столичное метро перешло на усиленный режим работы

Сейчас движение по всем линиям подземки осуществляется штатно

Из-за непогоды столичное метро перешло на усиленный режим работы

Град в Москве
Град в Москве Собрали фото и видео шторма в столице из соцсетей
Град в Москве

Град в Москве
Собрали фото и видео шторма в столице из соцсетей

Москвичей предупредили о шторме 12 июля

В столице местами ожидается сильный дождь, гроза и град

Москвичей предупредили о шторме 12 июля

Прокуратура отказалась наказывать МЧС за отсутствие предупреждений о буре 29 мая

Ведомство не увидело нарушений в работе спасателей

Прокуратура отказалась наказывать МЧС за отсутствие предупреждений о буре 29 мая

Транспортная прокуратура проверяет Bulgaria Аir из-за задержки рейсов из Шереметьева

В пресс-службе авиакомпании заявили, что ситуация с задержками рейсов «постепенно стабилизируется»

Транспортная прокуратура проверяет Bulgaria Аir из-за задержки рейсов из Шереметьева

В аэропортах Москвы из-за шторма задержали почти 240 рейсов

На работе Внукова непогода почти не сказалась

В аэропортах Москвы из-за шторма задержали почти 240 рейсов

Шторм в Москве, борьба Telegram с цензурой и продление контрсанкций

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Шторм в Москве, борьба Telegram с цензурой и продление контрсанкций

Синоптики предупредили об очередной волне шторма в Москве

Около 20:00 к югу и юго-западу столицы вновь подойдут тучи

Синоптики предупредили об очередной волне шторма в Москве

Потоп у аэропорта Шереметьево

Собрали фото и видео стихийного бедствия из соцсетей

Потоп у аэропорта Шереметьево

В Подмосковье умер пострадавший во время урагана ребенок

Таким образом, число жертв стихии в столичном регионе составило 16 человек

В Подмосковье умер пострадавший во время урагана ребенок

После урагана в Москве в страховые компании обратились более 860 человек

В компании «Ингосстрах» на данный момент зафиксировали ущерб на 4 миллиона рублей

После урагана в Москве в страховые компании обратились более 860 человек

Ураган в Москве повредил более 240 домов и около 2 тысяч машин

Из-за стихии несколько самолетов в Шереметьеве также получили повреждения

Ураган в Москве повредил более 240 домов и около 2 тысяч машин

Семьям погибших от урагана в Москве выплатят по миллиону рублей (обновлено)

Компенсацию также получат пострадавшие из-за стихии

Семьям погибших от урагана в Москве выплатят по миллиону рублей (обновлено)

Число жертв урагана в Москве и Подмосковье достигло 16 человек

Кроме того, известно о более 200 пострадавших

Число жертв урагана в Москве и Подмосковье достигло 16 человек

Ураган в Москве
Ураган в Москве Штормовой ветер валит деревья и переворачивает автомобили
Ураган в Москве

Ураган в Москве
Штормовой ветер валит деревья и переворачивает автомобили

В Москве до утра объявили штормовое предупреждение

С 17:00 понедельника, 15 июня, до 09:00 вторника, 16 июня, в Москве будут идти дожди с грозами и дуть ветер с порывами до 12–17 метров в секунду

В Москве до утра объявили штормовое предупреждение

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В столице ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Москве объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают, что в городе будет дуть западный и северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду

В Москве объявили штормовое предупреждение

Шторм в Петербурге в снимках Instagram Шторм «Эйно» оказался сильнее напугавшего всю Европу «Святого Иуды». The Village посмотрел на непогоду глазами горожан.

Шторм в Петербурге в снимках Instagram

Фото дня: Шторм «Святой Иуда» в Петербурге Испуганные котики, поваленные деревья, наводнение на Неве и река Смоленка, вышедшая из берегов, — шторм «Святой Иуда» в фотографиях петербуржцев.

Фото дня: Шторм «Святой Иуда» в Петербурге

В городе объявлено штормовое предупреждение В Москве объявлено штормовое предупреждение. Атмосферный фронт принесет с собой дожди и порывистый ветер

В городе объявлено штормовое предупреждение