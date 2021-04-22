На Москву надвигается грозовой вал. Уже 23 апреля на город обрушатся сильные ливни и порывистый ветер
МЧС предупредило о граде и шторме в четверг
Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков
Из-за урагана в Москве погиб мужчина. Вот последствия стихии
Еще несколько человек пострадали от деревьев
Сирены, прерванный телеэфир и листовки в подъездах: Как москвичей предупредили об урагане
Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень опасности
Изменился ли климат Москвы за десять лет? И стоит ли делать выводы по новостям об очередных рекордах погоды
Штормовое предупреждение в Москве продлили из-за града и шквалистого ветра (обновлено)
В воскресенье работа парков может быть ограничена
В Москве из-за шторма ограничат работу парков и фан-зоны ЧМ-2018 (обновлено)
Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности
Рестораторов призвали закрыть летние веранды 5 июня из-за непогоды
На завтра в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности
Погоду 4 и 5 июня признали потенциально опасной из-за штормового ветра и гроз
Москвичей ждут порывистый ветер, гроза и дожди, на смену которым придет похолодание
МЧС предупредило о новом усилении ветра в Москве и регионе
Непогода продолжится и в воскресенье
Ураган повлиял на работу аэропортов и вокзалов Москвы
Также в столице возобновились анонимные звонки о минировании
Москвичей предупредили о второй волне шторма
В результате урагана в столичном регионе погибли два человека
Перевернутые автомобили и сорванные крыши из-за урагана в Москве В результате стихии пострадали почти 20 человек
В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности
Сегодня в столице действует штормовое предупреждение
Москвичей предупредили о штормовом ветре 26 января
Местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду
В Москве резко ухудшится погода в ближайшие часы
Метель и порывистый ветер сохранятся до 21:00
Москва или Петербург: Кому больше светило солнце в 2017 году Действительно ли погода в Москве стала питерской
Из-за шквалистого ветра и падения деревьев в Москве пострадали восемь человек
Об этом сообщает агентство «Интерфакс»
МЧС предупредило москвичей о штормовом ветре в ближайшие часы
Также в столице ожидается сильный дождь и гроза
Из-за непогоды столичное метро перешло на усиленный режим работы
Сейчас движение по всем линиям подземки осуществляется штатно
Москвичей предупредили о шторме 12 июля
В столице местами ожидается сильный дождь, гроза и град
Прокуратура отказалась наказывать МЧС за отсутствие предупреждений о буре 29 мая
Ведомство не увидело нарушений в работе спасателей
Транспортная прокуратура проверяет Bulgaria Аir из-за задержки рейсов из Шереметьева
В пресс-службе авиакомпании заявили, что ситуация с задержками рейсов «постепенно стабилизируется»
В аэропортах Москвы из-за шторма задержали почти 240 рейсов
На работе Внукова непогода почти не сказалась
Шторм в Москве, борьба Telegram с цензурой и продление контрсанкций
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Синоптики предупредили об очередной волне шторма в Москве
Около 20:00 к югу и юго-западу столицы вновь подойдут тучи
В Подмосковье умер пострадавший во время урагана ребенок
Таким образом, число жертв стихии в столичном регионе составило 16 человек
После урагана в Москве в страховые компании обратились более 860 человек
В компании «Ингосстрах» на данный момент зафиксировали ущерб на 4 миллиона рублей
Ураган в Москве повредил более 240 домов и около 2 тысяч машин
Из-за стихии несколько самолетов в Шереметьеве также получили повреждения
Семьям погибших от урагана в Москве выплатят по миллиону рублей (обновлено)
Компенсацию также получат пострадавшие из-за стихии
Число жертв урагана в Москве и Подмосковье достигло 16 человек
Кроме того, известно о более 200 пострадавших
В Москве до утра объявили штормовое предупреждение
С 17:00 понедельника, 15 июня, до 09:00 вторника, 16 июня, в Москве будут идти дожди с грозами и дуть ветер с порывами до 12–17 метров в секунду
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В столице ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду
В Москве объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупреждают, что в городе будет дуть западный и северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду