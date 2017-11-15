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Личный бариста: Что умеют дорогие кофемашины
Личный бариста: Что умеют дорогие кофемашины Тестируем кофе, сваренный гаджетами за 150 тысяч рублей, а заодно разбираемся в их устройстве
Личный бариста: Что умеют дорогие кофемашины

Личный бариста: Что умеют дорогие кофемашины
Тестируем кофе, сваренный гаджетами за 150 тысяч рублей, а заодно разбираемся в их устройстве