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Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Промо
Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы Увидеть столицу XIX века, первый трамвай и иллюминацию Кремля
Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Промо

Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Увидеть столицу XIX века, первый трамвай и иллюминацию Кремля

«Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом станут длиннее

Поезда смогут перевезти в два раза больше пассажиров

«Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом станут длиннее
Поезда смогут перевезти в два раза больше пассажиров

Евросоюз расширил санкции против России

Новые ограничения ввели из-за поставки турбин Siemens в Крым

Евросоюз расширил санкции против России
Новые ограничения ввели из-за поставки турбин Siemens в Крым

Siemens приостановит поставки оборудования российским госкомпаниям

Список компаний, которые окажутся под запретом, составляется

Siemens приостановит поставки оборудования российским госкомпаниям
Список компаний, которые окажутся под запретом, составляется

Как выглядит МЦК накануне открытия

Как выглядит МЦК накануне открытияЗавершение одной из главных столичных строек 2016 года

Как выглядит МЦК накануне открытия

Как выглядит МЦК накануне открытия
Завершение одной из главных столичных строек 2016 года

Взлом iPhone, покупатели Yahoo! и поисковик для программистов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Взлом iPhone, покупатели Yahoo! и поисковик для программистов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Производители бытовой техники готовятся снизить цены на 20–30 %

Таким образом они планируют оживить спрос населения на электронику

Производители бытовой техники готовятся снизить цены на 20–30 %
Таким образом они планируют оживить спрос населения на электронику

Платить по-русски: 7 иностранных компаний, оказавшихся в центре коррупционного скандала
Платить по-русски: 7 иностранных компаний, оказавшихся в центре коррупционного скандала Бывшие сотрудники Cisco рассказали, как компания раздавала взятки в России. H&F вспомнили ещё несколько компаний, испортивших репутацию, пытаясь завоевать российский рынок.
Платить по-русски: 7 иностранных компаний, оказавшихся в центре коррупционного скандала

Платить по-русски: 7 иностранных компаний, оказавшихся в центре коррупционного скандала
Бывшие сотрудники Cisco рассказали, как компания раздавала взятки в России. H&F вспомнили ещё несколько компаний, испортивших репутацию, пытаясь завоевать российский рынок.

Минпромторг может оставить поликлиники без томографов

Ведомство хочет вынудить зарубежных производителей размещать свои подразделения в России

Минпромторг может оставить поликлиники без томографов
Ведомство хочет вынудить зарубежных производителей размещать свои подразделения в России

Google дважды возглавила список лучших работодателей мира

Компанию признали лучшим местом для трудоустройства выпускников как экономических, так и технических специальностей

Google дважды возглавила список лучших работодателей мира
Компанию признали лучшим местом для трудоустройства выпускников как экономических, так и технических специальностей

Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование
Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование С четвёртого курса Сергей Дмитриев работал программистом в Siemens, но несколько лет назад начал делать образовательные программы для студентов в сфере IT.
Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование

Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование
С четвёртого курса Сергей Дмитриев работал программистом в Siemens, но несколько лет назад начал делать образовательные программы для студентов в сфере IT.