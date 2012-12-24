«Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом станут длиннее
Поезда смогут перевезти в два раза больше пассажиров
«Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом станут длиннее Поезда смогут перевезти в два раза больше пассажиров
Евросоюз расширил санкции против России
Новые ограничения ввели из-за поставки турбин Siemens в Крым
Евросоюз расширил санкции против России Новые ограничения ввели из-за поставки турбин Siemens в Крым
Siemens приостановит поставки оборудования российским госкомпаниям
Список компаний, которые окажутся под запретом, составляется
Siemens приостановит поставки оборудования российским госкомпаниям Список компаний, которые окажутся под запретом, составляется
Как выглядит МЦК накануне открытия Завершение одной из главных столичных строек 2016 года
Взлом iPhone, покупатели Yahoo! и поисковик для программистов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взлом iPhone, покупатели Yahoo! и поисковик для программистов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Производители бытовой техники готовятся снизить цены на 20–30 %
Таким образом они планируют оживить спрос населения на электронику
Производители бытовой техники готовятся снизить цены на 20–30 % Таким образом они планируют оживить спрос населения на электронику
Платить по-русски: 7 иностранных компаний, оказавшихся в центре коррупционного скандала Бывшие сотрудники Cisco рассказали, как компания раздавала взятки в России. H&F вспомнили ещё несколько компаний, испортивших репутацию, пытаясь завоевать российский рынок.
Минпромторг может оставить поликлиники без томографов
Ведомство хочет вынудить зарубежных производителей размещать свои подразделения в России
Минпромторг может оставить поликлиники без томографов Ведомство хочет вынудить зарубежных производителей размещать свои подразделения в России
Google дважды возглавила список лучших работодателей мира
Компанию признали лучшим местом для трудоустройства выпускников как экономических, так и технических специальностей