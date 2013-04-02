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Рабочий вопрос
Как продать себя дороже на собеседованииЭксперты рассказывают о том, как добиться более привлекательного предложения по зарплате
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Как продать себя дороже на собеседовании Эксперты рассказывают о том, как добиться более привлекательного предложения по зарплате
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Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»?The Village разбирается в правилах самопрезентации на собеседовании
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Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»? The Village разбирается в правилах самопрезентации на собеседовании
Финансы
Как платить налоги, работая с иностранцамиThe Village узнал, как правильно оформить отношения с иностранными заказчиками, чтобы не вызвать вопросов у российских властей
Финансы
Как платить налоги, работая с иностранцами The Village узнал, как правильно оформить отношения с иностранными заказчиками, чтобы не вызвать вопросов у российских властей
Финансы
Как будет проходить личное банкротствоС 1 октября люди, набравшие много кредитов, смогут подать заявление о банкротстве. The Village узнал, что произойдёт потом
Финансы
Как будет проходить личное банкротство С 1 октября люди, набравшие много кредитов, смогут подать заявление о банкротстве. The Village узнал, что произойдёт потом
Финансы
Как сэкономить на налогах, открыв инвестиционный счётВ этом году появилась новая возможность сэкономить на подоходном налоге, открыв индивидуальный инвестиционный счёт. The Village узнал, как это можно сделать
Финансы
Как сэкономить на налогах, открыв инвестиционный счёт В этом году появилась новая возможность сэкономить на подоходном налоге, открыв индивидуальный инвестиционный счёт. The Village узнал, как это можно сделать
Финансы
Как получить налоговый вычетThe Village узнал, как вернуть часть уплаченных налогов после покупки квартиры, оплаты учёбы, лечения или инвестиций
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Как получить налоговый вычет The Village узнал, как вернуть часть уплаченных налогов после покупки квартиры, оплаты учёбы, лечения или инвестиций
Менеджмент
К чему готовиться бизнесменам в этом годуЭксперт сервиса для ведения бухучёта рассказала The Village о том, к каким изменениям в законодательстве готовиться предпринимателям
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К чему готовиться бизнесменам в этом году Эксперт сервиса для ведения бухучёта рассказала The Village о том, к каким изменениям в законодательстве готовиться предпринимателям
Работа
Что делать, чтобы вас не уволилиВ российских компаниях уже начались увольнения. The Village узнал у HR-специалистов, как не оказаться на улице первыми
Работа
Что делать, чтобы вас не уволили В российских компаниях уже начались увольнения. The Village узнал у HR-специалистов, как не оказаться на улице первыми
Менеджмент
Как найти хороших продавцовThe Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам
Менеджмент
Как найти хороших продавцов The Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам
Менеджмент
Как избежать штрафов за ошибки в отчётностиНа днях стало известно, что Минфин предлагает ужесточить наказание за грубые нарушения правил ведения бухучёта. The Village узнал, что сделать предпринимателям, чтобы избежать проблем
Менеджмент
Как избежать штрафов за ошибки в отчётности На днях стало известно, что Минфин предлагает ужесточить наказание за грубые нарушения правил ведения бухучёта. The Village узнал, что сделать предпринимателям, чтобы избежать проблем
Менеджмент
FAQ: Как правильно купить франшизу H&F продолжает публиковать ответы экспертов на вопросы, которыми задаются многие предприниматели. Сегодня — о том, как купить франшизу.
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FAQ: Как правильно купить франшизу H&F продолжает публиковать ответы экспертов на вопросы, которыми задаются многие предприниматели. Сегодня — о том, как купить франшизу.
Февраль 2014
Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнееЛекции об искусстве для рекламщиков, дзюдо для сыщиков, конкурсы эссе для официантов и другие способы сделать сотрудника более эффективным и искренне лояльным.
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Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее Лекции об искусстве для рекламщиков, дзюдо для сыщиков, конкурсы эссе для официантов и другие способы сделать сотрудника более эффективным и искренне лояльным.
Менеджмент
FAQ: Кому нужен сертификат электронной подписи и как его получить?Hopes & Fears продолжает публиковать ответы экспертов на вопросы, которыми задаются многие предприниматели.
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FAQ: Кому нужен сертификат электронной подписи и как его получить? Hopes & Fears продолжает публиковать ответы экспертов на вопросы, которыми задаются многие предприниматели.
Облако знаний
Оптимизируй это: Как индивидуальному предпринимателю уменьшить страховые взносы Эксперт «СКБ Контур» рассказал H&F о том, как можно сэкономить на страховых взносах, используя агентские договоры.
Облако знаний
Оптимизируй это: Как индивидуальному предпринимателю уменьшить страховые взносы Эксперт «СКБ Контур» рассказал H&F о том, как можно сэкономить на страховых взносах, используя агентские договоры.
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Хостинг-провайдер Rusonyx раздаст старые серверы стартапам
Проект Orangeman направлен на бесплатную раздачу старых серверов и компьютеров тем, кто в них особо нуждается: стартапам, образовательным и медицинским учреждениям, а также иным социальным проектам
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Хостинг-провайдер Rusonyx раздаст старые серверы стартапам Проект Orangeman направлен на бесплатную раздачу старых серверов и компьютеров тем, кто в них особо нуждается: стартапам, образовательным и медицинским учреждениям, а также иным социальным проектам
Истории
Офисные плюшки: На что готовы компании ради ценных сотрудниковКомпании нового типа готовы предложить ценным сотрудникам нечто большее, чем медстраховку или обеды. H&F выяснил, как они пытаются удержать ценные кадры.
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