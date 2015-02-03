Ольга Аввакумова эксперт сервиса «Контур.Эльба» компании «СКБ Контур»

Торговый сбор в Москве

Для столичных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей, с 1 июля вводится новый сбор. Его придётся платить владельцам магазинов, киосков, павильонов, автолавок, палаток и рынков. Сбором будет облагаться объект торговли, поэтому если у вас просто интернет-магазин, налоговая нагрузка не вырастет.

От торгового сбора сразу же освободили предпринимателей на патентной системе налогообложения и плательщиков сельскохозяйственного налога. Кроме них, московские власти избавили от сбора торговые автоматы, отделения почтовой связи, ярмарки, торговлю со склада и разносную торговлю в госучреждениях.

Сколько придётся платить, зависит от объекта торговли и района. Больше всего придётся отдавать за торговлю в центре. Для магазинов и павильонов с площадью торгового зала до 50 квадратных метров сбор составит от 21 000 до

60 000 рублей в квартал в зависимости от района Москвы, а за каждый дополнительный квадратный метр придётся заплатить 50 рублей.

Для киосков, палаток и других торговых объектов без зала сбор составит от 28 350 до 81 000 рублей. Развозная и разносная торговля облагается сбором в 40 500 рублей в квартал. Предприятия, занимающиеся организацией розничных рынков, будут платить 50 рублей в квартал за квадратный метр площади.

Через год торговый сбор могут ввести в Санкт-Петербурге и других регионах.

Налог на имущество для компаний на спецрежимах

Тем, кто платит вменённый налог или использует упрощённую систему, теперь придётся платить налог на имущество, если в собственности есть недвижимость, а в регионе принят соответствующий закон.

Исходя из кадастровой стоимости налогом облагаются административно-деловые, торговые центры и помещения в них, а также помещения, которые предназначены или по факту используются для размещения офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Другое имущество по-прежнему освобождается от налога.

Если у вас есть такая недвижимость, то выясните, принят ли в регионе закон, который обязывает рассчитывать налог на недвижимость с кадастровой стоимости, и есть ли ваше имущество в региональном перечне, — он должен быть утверждён в каждом регионе.

В Москве и Московской области такие документы уже приняты. Организациям необходимо самостоятельно рассчитывать сумму налога и сдавать расчёт в инспекцию. А индивидуальным предпринимателям будут приходить уведомления по почте с суммой налога и данными для расчёта, поэтому сдавать дополнительный отчёт не придётся.

Ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда

Каждый год законодатели поднимают минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой сотруднику платить нельзя, если он работает на полную ставку. Федеральный МРОТ по всей стране с этого года составляет 5 965 рублей.

Региональные власти устанавливают свой минимум: он, как правило, выше.

И если в вашем регионе установлен свой МРОТ, необходимо придерживаться именно его.

В Москве, например, с 2015 года минимальная зарплата составляет 14 500 рублей, а с 1 апреля поднимется до 15 000 рублей.

Страховые взносы индивидуальных предпринимателей в 2015 году рассчитываются по той же схеме. Только из-за увеличения МРОТ сумма вырастет до 22 261 рублей 38 копеек. Напоминаем: эту сумму нужно заплатить всем предпринимателям до 31 декабря. Тем, у кого доход в 2015 году составит больше 300 тысяч рублей, нужно дополнительно заплатить в Пенсионный фонд 1 % от дохода свыше этой суммы. Но помните, что вся сумма страховых взносов не окажется больше 152 536 рублей и 98 копеек: это максимальный размер.

Больше внимания к НДС

Налогу на добавленную стоимость (НДС) всегда уделялось много внимания, ведь он приносит большую часть доходов для бюджета нашей страны. В этом году налоговая улучшила свои методы контроля НДС; соответственно, бизнесу теперь следует быть ещё внимательнее и аккуратнее.

В прошлом году отчётность по НДС уже принимали только в электронном виде, а с этого года в неё попадут сведения из книг покупок и продаж. Словом, вся информация о каждой сделке (в том числе продавец, сумма и НДС) сразу появится у налоговиков. Таким образом, они будут сопоставлять эти сведения между покупателями и поставщиками с целью избавиться от серых схем. И при таком подходе их действительно станет намного меньше.

В случае несоответствия данных в отчётности контрагентов налоговая будет присылать электронные требования с просьбой предоставить подтверждающие документы. И тут нужно своевременно (в течение шести дней) ответить, что требование вы получили. Иначе это может грозить блокировкой расчётного счета.

Кроме того, теперь инспекторы могут прийти к вам с визитом в рамках проверки по НДС и провести осмотр помещений. Будьте внимательны с этим непростым налогом: держите в порядке все счета-фактуры, книги покупок и продаж.

Отмена отчётов по земельному налогу

Теперь налоговая самостоятельно рассчитывает сумму налога для индивидуальных предпринимателей на основании данных из Росреестра.

По почте им придут уведомления с суммой, которую нужно заплатить, и информацией о её расчете. Это значит, что предпринимателям не придётся сдавать отчётность по земельному налогу и одной формальностью станет меньше. Однако поправка вступает в силу с 2015 года, а за 2014 год ещё придётся отчитаться по-старому.

Налоговые каникулы

Законопроект о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей вносили несколько раз, он претерпевал много правок и обсуждений, и вот всего за пару дней до Нового года президент его подписал. Теперь региональные власти могут освободить от налога предпринимателей на упрощённой системе и патенте, которые начали бизнес после 1 января 2015 года.

Но далеко не все бизнесмены смогут воспользоваться льготой: они распространяются только на научную, производственную и социальную сферы. Виды деятельности будут конкретизироваться отдельно местным законом. Просто попасть в этот перечень недостаточно: необходимо, чтобы доходы от этого дела приносили не меньше 70 % от общего оборота. Предпринимателям, зарегистрированным повторно, каникулы не предоставят.

Увеличение налога с дивидендов

C 2015 года законодатели повысили ставку налога на доходы физического лица, которое получило дивиденды, c 9 % до 13 %. Со всех выплат в этом году налог рассчитывается уже по новой ставке, даже если вы пожинаете плоды хорошей работы в прошлом году.