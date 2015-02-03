К чему готовиться бизнесменам в этом году Эксперт сервиса для ведения бухучёта рассказала The Village о том, к каким изменениям в законодательстве готовиться предпринимателям
Ольга Аввакумова
эксперт сервиса «Контур.Эльба» компании «СКБ Контур»
Торговый сбор в Москве
Для столичных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей, с 1 июля вводится новый сбор. Его придётся платить владельцам магазинов, киосков, павильонов, автолавок, палаток и рынков. Сбором будет облагаться объект торговли, поэтому если у вас просто интернет-магазин, налоговая нагрузка не вырастет.
От торгового сбора сразу же освободили предпринимателей на патентной системе налогообложения и плательщиков сельскохозяйственного налога. Кроме них, московские власти избавили от сбора торговые автоматы, отделения почтовой связи, ярмарки, торговлю со склада и разносную торговлю в госучреждениях.
Сколько придётся платить, зависит от объекта торговли и района. Больше всего придётся отдавать за торговлю в центре. Для магазинов и павильонов с площадью торгового зала до 50 квадратных метров сбор составит от 21 000 до
60 000 рублей в квартал в зависимости от района Москвы, а за каждый дополнительный квадратный метр придётся заплатить 50 рублей.
Для киосков, палаток и других торговых объектов без зала сбор составит от 28 350 до 81 000 рублей. Развозная и разносная торговля облагается сбором в 40 500 рублей в квартал. Предприятия, занимающиеся организацией розничных рынков, будут платить 50 рублей в квартал за квадратный метр площади.
Через год торговый сбор могут ввести в Санкт-Петербурге и других регионах.
Налог на имущество для компаний на спецрежимах
Тем, кто платит вменённый налог или использует упрощённую систему, теперь придётся платить налог на имущество, если в собственности есть недвижимость, а в регионе принят соответствующий закон.
Исходя из кадастровой стоимости налогом облагаются административно-деловые, торговые центры и помещения в них, а также помещения, которые предназначены или по факту используются для размещения офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Другое имущество по-прежнему освобождается от налога.
Если у вас есть такая недвижимость, то выясните, принят ли в регионе закон, который обязывает рассчитывать налог на недвижимость с кадастровой стоимости, и есть ли ваше имущество в региональном перечне, — он должен быть утверждён в каждом регионе.
В Москве и Московской области такие документы уже приняты. Организациям необходимо самостоятельно рассчитывать сумму налога и сдавать расчёт в инспекцию. А индивидуальным предпринимателям будут приходить уведомления по почте с суммой налога и данными для расчёта, поэтому сдавать дополнительный отчёт не придётся.
Ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда
Каждый год законодатели поднимают минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой сотруднику платить нельзя, если он работает на полную ставку. Федеральный МРОТ по всей стране с этого года составляет 5 965 рублей.
Региональные власти устанавливают свой минимум: он, как правило, выше.
И если в вашем регионе установлен свой МРОТ, необходимо придерживаться именно его.
В Москве, например, с 2015 года минимальная зарплата составляет 14 500 рублей, а с 1 апреля поднимется до 15 000 рублей.
Страховые взносы индивидуальных предпринимателей в 2015 году рассчитываются по той же схеме. Только из-за увеличения МРОТ сумма вырастет до 22 261 рублей 38 копеек. Напоминаем: эту сумму нужно заплатить всем предпринимателям до 31 декабря. Тем, у кого доход в 2015 году составит больше 300 тысяч рублей, нужно дополнительно заплатить в Пенсионный фонд 1 % от дохода свыше этой суммы. Но помните, что вся сумма страховых взносов не окажется больше 152 536 рублей и 98 копеек: это максимальный размер.
Больше внимания к НДС
Налогу на добавленную стоимость (НДС) всегда уделялось много внимания, ведь он приносит большую часть доходов для бюджета нашей страны. В этом году налоговая улучшила свои методы контроля НДС; соответственно, бизнесу теперь следует быть ещё внимательнее и аккуратнее.
В прошлом году отчётность по НДС уже принимали только в электронном виде, а с этого года в неё попадут сведения из книг покупок и продаж. Словом, вся информация о каждой сделке (в том числе продавец, сумма и НДС) сразу появится у налоговиков. Таким образом, они будут сопоставлять эти сведения между покупателями и поставщиками с целью избавиться от серых схем. И при таком подходе их действительно станет намного меньше.
В случае несоответствия данных в отчётности контрагентов налоговая будет присылать электронные требования с просьбой предоставить подтверждающие документы. И тут нужно своевременно (в течение шести дней) ответить, что требование вы получили. Иначе это может грозить блокировкой расчётного счета.
Кроме того, теперь инспекторы могут прийти к вам с визитом в рамках проверки по НДС и провести осмотр помещений. Будьте внимательны с этим непростым налогом: держите в порядке все счета-фактуры, книги покупок и продаж.
Отмена отчётов по земельному налогу
Теперь налоговая самостоятельно рассчитывает сумму налога для индивидуальных предпринимателей на основании данных из Росреестра.
По почте им придут уведомления с суммой, которую нужно заплатить, и информацией о её расчете. Это значит, что предпринимателям не придётся сдавать отчётность по земельному налогу и одной формальностью станет меньше. Однако поправка вступает в силу с 2015 года, а за 2014 год ещё придётся отчитаться по-старому.
Налоговые каникулы
Законопроект о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей вносили несколько раз, он претерпевал много правок и обсуждений, и вот всего за пару дней до Нового года президент его подписал. Теперь региональные власти могут освободить от налога предпринимателей на упрощённой системе и патенте, которые начали бизнес после 1 января 2015 года.
Но далеко не все бизнесмены смогут воспользоваться льготой: они распространяются только на научную, производственную и социальную сферы. Виды деятельности будут конкретизироваться отдельно местным законом. Просто попасть в этот перечень недостаточно: необходимо, чтобы доходы от этого дела приносили не меньше 70 % от общего оборота. Предпринимателям, зарегистрированным повторно, каникулы не предоставят.
Увеличение налога с дивидендов
C 2015 года законодатели повысили ставку налога на доходы физического лица, которое получило дивиденды, c 9 % до 13 %. Со всех выплат в этом году налог рассчитывается уже по новой ставке, даже если вы пожинаете плоды хорошей работы в прошлом году.