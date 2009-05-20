В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall
На открытии пройдет турнир европейских скейтбордистов
Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького
Организаторы угостят посетителей вафлями и помогут им кастомизировать кеды
Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции
На площадке работает бесплатная скейт-школа
В мае в парке Горького откроется скейт-парк Vans
На территории парка расположатся несколько десятков фигур и рамп для разных уровней подготовки
В Парке Горького построили скейтпарк Многофункциональный скейтпарк DC Banks skatepark, кататься на котором могут одновременно 40 человек, открылся в Парке Горького.
В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж
На юго-востоке города построят скейт-парки На юго-востоке Москвы в 2011 году начнется строительство крупных скейт-площадок. Рампы, фанбоксы и другие конструкции появятся в трех районах округа - Люблино, Текстильщики и Рязанский. Об этом 30 августа сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного административного округа столицы.
На юго-востоке города построят скейт-парки На юго-востоке Москвы в 2011 году начнется строительство крупных скейт-площадок. Рампы, фанбоксы и другие конструкции появятся в трех районах округа - Люблино, Текстильщики и Рязанский. Об этом 30 августа сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного административного округа столицы.
Первый скейт-парк в Африке Людей, которые увлекаются необычным для Уганды спортом, запечатлел фотограф из Швейцарии Яна Гросса (Yann Gross). Фотопроект называется «Kitintale Skate».