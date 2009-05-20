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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами

Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами

Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами

Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами

В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall

На открытии пройдет турнир европейских скейтбордистов

В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall

В Москве открылся семейный скейт-парк Bunny Hop

Парк рассчитан на посетителей от двух лет

В Москве открылся семейный скейт-парк Bunny Hop

Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького

Организаторы угостят посетителей вафлями и помогут им кастомизировать кеды

Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького

Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции

На площадке работает бесплатная скейт-школа

Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции

В мае в парке Горького откроется скейт-парк Vans

На территории парка расположатся несколько десятков фигур и рамп для разных уровней подготовки

В мае в парке Горького откроется скейт-парк Vans

В Парке Горького построили скейтпарк Многофункциональный скейтпарк DC Banks skatepark, кататься на котором могут одновременно 40 человек, открылся в Парке Горького.

В Парке Горького построили скейтпарк

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории

На юго-востоке города построят скейт-парки
На юго-востоке города построят скейт-парки На юго-востоке Москвы в 2011 году&nbsp;начнется строительство крупных скейт-площадок. Рампы, фанбоксы и другие конструкции появятся в трех районах округа - Люблино, Текстильщики и Рязанский.&nbsp;Об этом 30 августа сообщают&nbsp;РИА Новости&nbsp;со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного административного округа столицы.
На юго-востоке города построят скейт-парки

На юго-востоке города построят скейт-парки
На юго-востоке Москвы в 2011 году&nbsp;начнется строительство крупных скейт-площадок. Рампы, фанбоксы и другие конструкции появятся в трех районах округа - Люблино, Текстильщики и Рязанский.&nbsp;Об этом 30 августа сообщают&nbsp;РИА Новости&nbsp;со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного административного округа столицы.

Первый скейт-парк в Африке Людей, которые увлекаются необычным для Уганды спортом, запечатлел фотограф из Швейцарии Яна Гросса (Yann Gross). Фотопроект называется «Kitintale Skate».

Первый скейт-парк в Африке