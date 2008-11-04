В кластере «Севкабель Порт» откроют скейт-парк
Площадь парка составит 600 квадратных метров, он начнет работу 24 марта
В кластере «Севкабель Порт» откроют скейт-парк Площадь парка составит 600 квадратных метров, он начнет работу 24 марта
Владельцев самокатов и лонгбордов призвали пользоваться велодорожками
Знаки с соответствующим призывом установили вдоль велодорожек на улице Большая Зеленина
Владельцев самокатов и лонгбордов призвали пользоваться велодорожками Знаки с соответствующим призывом установили вдоль велодорожек на улице Большая Зеленина
Фоторепортаж: как выглядит «Новая Голландия» изнутри The Village побывал внутри «Новой Голландии», узнал, сколько стоит взять в аренду волейбольный мяч или фрисби, кто сажает кресс-салат на местных грядках и из чего состоит экологический фастфуд.
Фоторепортаж: как выглядит «Новая Голландия» изнутри The Village побывал внутри «Новой Голландии», узнал, сколько стоит взять в аренду волейбольный мяч или фрисби, кто сажает кресс-салат на местных грядках и из чего состоит экологический фастфуд.
В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж
В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж
Skateboardanimation Тонна цифровых фотографий, тонна вырезок из журналов, час записи музыки и тонны терпения.
Skateboardanimation Тонна цифровых фотографий, тонна вырезок из журналов, час записи музыки и тонны терпения.
Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...
Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...
Офис Evil Empire На этот раз к уже немаленькому списку интересных офисов на Look At Me отнесем и офис российской компании с интригующим названием – «Империя Зла».
Офис Evil Empire На этот раз к уже немаленькому списку интересных офисов на Look At Me отнесем и офис российской компании с интригующим названием – «Империя Зла».
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2 Думаю хватит. Остальные здесь: http://foto.skvot.com/
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2 Думаю хватит. Остальные здесь: http://foto.skvot.com/
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл В последнее время, современное общество заставляет подстраиваться современное искусство под определенные рамки. Спонсоры не дают денег тем, кто «не заработает». Рекламные художники слишком глубоко погружаются в «креатив», теряя при этом свою индивидуальность. Телевизионные кампании выпускают программы, достойные разве что помойного ведра. Так происходит не всегда. Но чего юлить, часто.