Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010 Здравствуйте! Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!