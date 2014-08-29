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Utair сделает выпускникам скидку на билет в размере балла ЕГЭ

Улететь можно в любом направлении до конца года

Utair сделает выпускникам скидку на билет в размере балла ЕГЭ
Улететь можно в любом направлении до конца года

«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам

Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера

«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам
Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера

До 70 % на книги «Альпины Паблишер»

Скидки до 70 %

До 70 % на книги «Альпины Паблишер»
Скидки до 70 %

50 % на все книги и курсы от «МИФ» до конца недели

Подарки в честь 15-летия

50 % на все книги и курсы от «МИФ» до конца недели
Подарки в честь 15-летия

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно

Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно
Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома

«Вкусвилл» увеличил скидку на продукты с истекающим сроком

Плюс 20 % выгоды, правда, временные

«Вкусвилл» увеличил скидку на продукты с истекающим сроком
Плюс 20 % выгоды, правда, временные

До 70 % на нижнее белье Petra

Купить можно редкие кружевные экземпляры

До 70 % на нижнее белье Petra
Купить можно редкие кружевные экземпляры

Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно

Скидка составит 10 рублей

Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно
Скидка составит 10 рублей

«Даблби» предложит скидки в честь Дня студента

Для получения дисконта нужно показать студенческий билет

«Даблби» предложит скидки в честь Дня студента
Для получения дисконта нужно показать студенческий билет

«Связной» предложил обменять несколько старых гаджетов на один новый

Программа Multitrade-in позволяет купить устройство со скидкой до 100 %

«Связной» предложил обменять несколько старых гаджетов на один новый
Программа Multitrade-in позволяет купить устройство со скидкой до 100 %

В Москве открылся шоу-рум с мебелью из индонезийских лодок

Вещи из новой коллекции сейчас можно купить на сайте бренда со скидкой 10 %

В Москве открылся шоу-рум с мебелью из индонезийских лодок
Вещи из новой коллекции сейчас можно купить на сайте бренда со скидкой 10 %

Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы

Скидки связаны с началом второй половины сезона

Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы
Скидки связаны с началом второй половины сезона

Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» смогут заработать бонусы за покупки

Позднее введут систему кешбэка

Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» смогут заработать бонусы за покупки
Позднее введут систему кешбэка

Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой

Акция начнет действовать в 2018 году

Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой
Акция начнет действовать в 2018 году

Игра в классику: Незаменимые вещи гардероба со скидкой
ПРОМО
Игра в классику: Незаменимые вещи гардероба со скидкой Качественная одежда, которая будет актуальна не один сезон
Игра в классику: Незаменимые вещи гардероба со скидкой
ПРОМО

Игра в классику: Незаменимые вещи гардероба со скидкой
Качественная одежда, которая будет актуальна не один сезон

UTair будет продавать билеты на неопределенные даты со скидкой 50 %

Новый тариф называется «Лайт открытый»

UTair будет продавать билеты на неопределенные даты со скидкой 50 %
Новый тариф называется «Лайт открытый»

На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок

В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %

На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок
В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %

На портале «Автокод» можно оплатить штраф со скидкой 50 %

Система покажет, сколько времени осталось у водителя, чтобы сэкономить

На портале «Автокод» можно оплатить штраф со скидкой 50 %
Система покажет, сколько времени осталось у водителя, чтобы сэкономить

Депутаты ввели скидки за быструю оплату штрафов ГИБДД

За документ проголосовали 295 депутатов, против — двое, ещё двое парламентариев воздержались

Депутаты ввели скидки за быструю оплату штрафов ГИБДД
За документ проголосовали 295 депутатов, против — двое, ещё двое парламентариев воздержались

Распродажа в «Республике», Kixbox, Aizel и ещё пяти магазинах
Распродажа в «Республике», Kixbox, Aizel и ещё пяти магазинах Специальная акция в Podium Market, финальная распродажа в Rehabshop и Brandshop и другие скидки в московских и онлайн-магазинах
Распродажа в «Республике», Kixbox, Aizel и ещё пяти магазинах

Распродажа в «Республике», Kixbox, Aizel и ещё пяти магазинах
Специальная акция в Podium Market, финальная распродажа в Rehabshop и Brandshop и другие скидки в московских и онлайн-магазинах

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