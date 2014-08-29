Utair сделает выпускникам скидку на билет в размере балла ЕГЭ
Улететь можно в любом направлении до конца года
Utair сделает выпускникам скидку на билет в размере балла ЕГЭ Улететь можно в любом направлении до конца года
«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам
Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера
«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера
До 70 % на книги «Альпины Паблишер» Скидки до 70 %
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30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно
Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома
30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома
«Вкусвилл» увеличил скидку на продукты с истекающим сроком
Плюс 20 % выгоды, правда, временные
«Вкусвилл» увеличил скидку на продукты с истекающим сроком Плюс 20 % выгоды, правда, временные
До 70 % на нижнее белье Petra Купить можно редкие кружевные экземпляры
Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно
Скидка составит 10 рублей
Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно Скидка составит 10 рублей
«Даблби» предложит скидки в честь Дня студента
Для получения дисконта нужно показать студенческий билет
«Даблби» предложит скидки в честь Дня студента Для получения дисконта нужно показать студенческий билет
«Связной» предложил обменять несколько старых гаджетов на один новый
Программа Multitrade-in позволяет купить устройство со скидкой до 100 %
«Связной» предложил обменять несколько старых гаджетов на один новый Программа Multitrade-in позволяет купить устройство со скидкой до 100 %
В Москве открылся шоу-рум с мебелью из индонезийских лодок
Вещи из новой коллекции сейчас можно купить на сайте бренда со скидкой 10 %
В Москве открылся шоу-рум с мебелью из индонезийских лодок Вещи из новой коллекции сейчас можно купить на сайте бренда со скидкой 10 %
Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы
Скидки связаны с началом второй половины сезона
Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы Скидки связаны с началом второй половины сезона
Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» смогут заработать бонусы за покупки
Позднее введут систему кешбэка
Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» смогут заработать бонусы за покупки Позднее введут систему кешбэка
Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой
Акция начнет действовать в 2018 году
Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой Акция начнет действовать в 2018 году
UTair будет продавать билеты на неопределенные даты со скидкой 50 %
Новый тариф называется «Лайт открытый»
UTair будет продавать билеты на неопределенные даты со скидкой 50 % Новый тариф называется «Лайт открытый»
На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок
В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %
На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %
На портале «Автокод» можно оплатить штраф со скидкой 50 %
Система покажет, сколько времени осталось у водителя, чтобы сэкономить
На портале «Автокод» можно оплатить штраф со скидкой 50 % Система покажет, сколько времени осталось у водителя, чтобы сэкономить
Депутаты ввели скидки за быструю оплату штрафов ГИБДД
За документ проголосовали 295 депутатов, против — двое, ещё двое парламентариев воздержались