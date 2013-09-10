Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора
С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам
Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам
В России запретили продавать гаджеты без российских приложений (обновлено)
Apple предупреждал, что такой запрет вынудит компанию уйти из России
В России запретили продавать гаджеты без российских приложений (обновлено) Apple предупреждал, что такой запрет вынудит компанию уйти из России
«ВКонтакте» запустила приложение для Smart TV Пока оно доступно только на телевизорах LG
Netflix запустится в России в январе 2016 года
Он будет вещать на Smart TV и телевизионных приставках
Netflix запустится в России в январе 2016 года Он будет вещать на Smart TV и телевизионных приставках
МТС запустит сервис для Smart TV за 450 рублей в месяц
Подписка покрывает доступ к 130 каналам и 100 полнометражным фильмам
МТС запустит сервис для Smart TV за 450 рублей в месяц Подписка покрывает доступ к 130 каналам и 100 полнометражным фильмам
Игрушечные «калашниковы», новая лаборатория Amazon и коллективный иск к Apple
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Игрушечные «калашниковы», новая лаборатория Amazon и коллективный иск к Apple Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Видеосервис Play заработал 230 млн рублей на продаже фильмов для Smart TV
За год его аудитория увеличилась до 100 000 человек
Видеосервис Play заработал 230 млн рублей на продаже фильмов для Smart TV За год его аудитория увеличилась до 100 000 человек
Штрафы ГИБДД можно будет оплачивать через телевизор
Власти протестировали предоставление госуслуг через умные телевизоры и решили разработать специальный телепортал для оплаты штрафов ГИБДД, услуг ЖКХ и записи к врачу.
Штрафы ГИБДД можно будет оплачивать через телевизор Власти протестировали предоставление госуслуг через умные телевизоры и решили разработать специальный телепортал для оплаты штрафов ГИБДД, услуг ЖКХ и записи к врачу.
Приложение онлайн-кинотеатра ivi стало одним из самых популярных на телевизорах со Smart TV
Достигнуть такого успеха удалось благодаря активности отечественных зрителей — просмотр видео в приложении ivi доступен только на территории России