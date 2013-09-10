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Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора

С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам

Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора
С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам

В России запретили продавать гаджеты без российских приложений (обновлено)

Apple предупреждал, что такой запрет вынудит компанию уйти из России

В России запретили продавать гаджеты без российских приложений (обновлено)
Apple предупреждал, что такой запрет вынудит компанию уйти из России

«ВКонтакте» запустила приложение для Smart TV

Пока оно доступно только на телевизорах LG

«ВКонтакте» запустила приложение для Smart TV
Пока оно доступно только на телевизорах LG

Netflix запустится в России в январе 2016 года

Он будет вещать на Smart TV и телевизионных приставках

Netflix запустится в России в январе 2016 года
Он будет вещать на Smart TV и телевизионных приставках

МТС запустит сервис для Smart TV за 450 рублей в месяц

Подписка покрывает доступ к 130 каналам и 100 полнометражным фильмам

МТС запустит сервис для Smart TV за 450 рублей в месяц
Подписка покрывает доступ к 130 каналам и 100 полнометражным фильмам

Игрушечные «калашниковы», новая лаборатория Amazon и коллективный иск к Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Игрушечные «калашниковы», новая лаборатория Amazon и коллективный иск к Apple
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Видеосервис Play заработал 230 млн рублей на продаже фильмов для Smart TV

За год его аудитория увеличилась до 100 000 человек

Видеосервис Play заработал 230 млн рублей на продаже фильмов для Smart TV
За год его аудитория увеличилась до 100 000 человек

Штрафы ГИБДД можно будет оплачивать через телевизор

Власти протестировали предоставление госуслуг через умные телевизоры и решили разработать специальный телепортал для оплаты штрафов ГИБДД, услуг ЖКХ и записи к врачу.

Штрафы ГИБДД можно будет оплачивать через телевизор
Власти протестировали предоставление госуслуг через умные телевизоры и решили разработать специальный телепортал для оплаты штрафов ГИБДД, услуг ЖКХ и записи к врачу.

Приложение онлайн-кинотеатра ivi стало одним из самых популярных на телевизорах со Smart TV

Достигнуть такого успеха удалось благодаря активности отечественных зрителей — просмотр видео в приложении ivi доступен только на территории России

Приложение онлайн-кинотеатра ivi стало одним из самых популярных на телевизорах со Smart TV
Достигнуть такого успеха удалось благодаря активности отечественных зрителей — просмотр видео в приложении ivi доступен только на территории России

Московские власти разработают приложения для «умных» телевизоров

Через «умный» телевизор можно будет заплатить штраф и записаться к врачу

Московские власти разработают приложения для «умных» телевизоров
Через «умный» телевизор можно будет заплатить штраф и записаться к врачу