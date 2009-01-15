Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60 У нас вышел 60-й номер! Даже не верится, уже десять лет наш журнал документирует историю русского скейтбординга и сноубординга. Время прошло незаметно, а мы по-прежнему занимаемся любимым делом – катаемся и делаем журнал, чтобы объединить людей с общей страстью, будь то скейтбординг или сноубординг. Внимательно следите за анонсами наших юбилейных мероприятий – будет жарко!