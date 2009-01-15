На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов
Мероприятие состоится в ноябре
Гид The Village: Зимний спорт в Москве Мотосноубординг, зорбинг, катание за снегоходом, тюбинг — The Village разобрался, куда в новогодние праздники отправиться тем, кто хочет вести активный образ жизни.
Гид The Village: Зимний спорт в Москве Мотосноубординг, зорбинг, катание за снегоходом, тюбинг — The Village разобрался, куда в новогодние праздники отправиться тем, кто хочет вести активный образ жизни.
На ВВЦ появится горнолыжный склон
На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.
Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60 У нас вышел 60-й номер! Даже не верится, уже десять лет наш журнал документирует историю русского скейтбординга и сноубординга. Время прошло незаметно, а мы по-прежнему занимаемся любимым делом – катаемся и делаем журнал, чтобы объединить людей с общей страстью, будь то скейтбординг или сноубординг. Внимательно следите за анонсами наших юбилейных мероприятий – будет жарко!
Путешествие русских в зимней Норвегии 2, 5 часа полета и мы - в Норвегии. Летом – это земля фьордов, троллей, рыбалки и прогулок, ну а зимой заснеженная страна – царство горных лыж и сноубординга. Горнолыжные курорты здесь везде, включая Осло. Ну а пока мы отправляемся в один из самых старых и аристократичных курортов Скандинавии - Гейло.
Новый номер журнала Доски Online 59 Вышел 59 номер журнала Доски – первый номер в этом году.
Экстрим-гид по Хакасии Ездить в Хакасию можно зимой и летом. Начну с зимы.