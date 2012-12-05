Этой зимой петербургские улицы вновь будут посыпать солью
К зимнему сезону городские власти заготовят 100 тысяч тонн соли
Этой зимой петербургские улицы вновь будут посыпать солью К зимнему сезону городские власти заготовят 100 тысяч тонн соли
Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ
Ранее она составляла 11 граммов в сутки
Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ Ранее она составляла 11 граммов в сутки
Минздрав признал питание россиян нерациональным
Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению
Минздрав признал питание россиян нерациональным Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению
Петербургские коммунальщики вновь обрабатывают улицы солью
Городские активисты неоднократно критиковали использование соли для борьбы с гололедицей
Петербургские коммунальщики вновь обрабатывают улицы солью Городские активисты неоднократно критиковали использование соли для борьбы с гололедицей
Правительство сняло продэмбарго на соль и морскую воду из-за медицины
В России медицинскую соль и воду производят только на одном заводе
Правительство сняло продэмбарго на соль и морскую воду из-за медицины В России медицинскую соль и воду производят только на одном заводе
Россия отменила запрет на ввоз украинской соли
«Артёмсоль» уже может поставлять свою продукцию в российские магазины в тестовом режиме
Россия отменила запрет на ввоз украинской соли «Артёмсоль» уже может поставлять свою продукцию в российские магазины в тестовом режиме
В Петербурге минимизировали применение соли при уборке снега
Это результат поручения губернатора — снизить зимой солевую нагрузку на город
В Петербурге минимизировали применение соли при уборке снега Это результат поручения губернатора — снизить зимой солевую нагрузку на город
Россия ограничила поставки украинской «Артёмсоли»
Таможня предположила, что техническую соль этой фирмы могут продавать как пищевую
Россия ограничила поставки украинской «Артёмсоли» Таможня предположила, что техническую соль этой фирмы могут продавать как пищевую
Россия запретила ввоз украинской «Артемсоли»
Усиленный контроль над её поставками осуществлялся с ноября 2014 года
Россия запретила ввоз украинской «Артемсоли» Усиленный контроль над её поставками осуществлялся с ноября 2014 года
В России зафиксирован недостаток соли (обновлено) Это связано с падением поставок с Украины
Сколько тонн соли высыпали в Петербурге за осень
В Центре комплексного благоустройства рассказали, сколько тонн соли было высыпано на улицы Петербурга за эту осень
Сколько тонн соли высыпали в Петербурге за осень В Центре комплексного благоустройства рассказали, сколько тонн соли было высыпано на улицы Петербурга за эту осень
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре Кафе с блюдами из местных продуктов, огромный ресторан самообслуживания, новое место для вегетарианцев и бар с домашним алкоголем — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре
Как создать первое уличное телевидение Группа инженеров, журналистов и дизайнеров запустила в Екатеринбурге первое уличное телевидение — с городскими новостями, сюжетами о спорте и гороскопом. The Village узнал, кто его будет смотреть
Признание дня: Улицы города пересаливают
Вице-губернатор по ЖКХ Владимир Лавленцев признал, что дорожники «переборщили» с солью. «Но больше такого, я надеюсь, не будет».
Признание дня: Улицы города пересаливают Вице-губернатор по ЖКХ Владимир Лавленцев признал, что дорожники «переборщили» с солью. «Но больше такого, я надеюсь, не будет».
КАД станут посыпать французской солью
Управляющие КАД закупили французскую соль для борьбы с гололёдом. В первые октябрьские заморозки там столкнулось больше 30 машин.
КАД станут посыпать французской солью Управляющие КАД закупили французскую соль для борьбы с гололёдом. В первые октябрьские заморозки там столкнулось больше 30 машин.
На избыток соли на дорогах можно пожаловаться через «Красивый Петербург»
Теперь через сайт «Красивый Петербург» можно указать властям на излишки соли и реагентов, высыпаемых дорожными службами на улицы.
На избыток соли на дорогах можно пожаловаться через «Красивый Петербург» Теперь через сайт «Красивый Петербург» можно указать властям на излишки соли и реагентов, высыпаемых дорожными службами на улицы.
Небольшие улицы начали посыпать гранитной крошкой
На небольших улицах и переулках, где лежит утоптанный и укатанный снег, начали использовать гранитную крошку. На крупных магистралях она может быть опасна для автомобилей.