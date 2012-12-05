вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Этой зимой петербургские улицы вновь будут посыпать солью

К зимнему сезону городские власти заготовят 100 тысяч тонн соли

0
Новости

Этой зимой петербургские улицы вновь будут посыпать солью К зимнему сезону городские власти заготовят 100 тысяч тонн соли

Новости

Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ

Ранее она составляла 11 граммов в сутки

1
Новости

Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ Ранее она составляла 11 граммов в сутки

Новости

Минздрав признал питание россиян нерациональным

Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению

3
Новости

Минздрав признал питание россиян нерациональным Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению

Новости

Петербургские коммунальщики вновь обрабатывают улицы солью

Городские активисты неоднократно критиковали использование соли для борьбы с гололедицей

1
Новости

Петербургские коммунальщики вновь обрабатывают улицы солью Городские активисты неоднократно критиковали использование соли для борьбы с гололедицей

Новости

Правительство сняло продэмбарго на соль и морскую воду из-за медицины

В России медицинскую соль и воду производят только на одном заводе

0
Новости

Правительство сняло продэмбарго на соль и морскую воду из-за медицины В России медицинскую соль и воду производят только на одном заводе

Новости

Россия отменила запрет на ввоз украинской соли

«Артёмсоль» уже может поставлять свою продукцию в российские магазины в тестовом режиме

0
Новости

Россия отменила запрет на ввоз украинской соли «Артёмсоль» уже может поставлять свою продукцию в российские магазины в тестовом режиме

Город

В Петербурге минимизировали применение соли при уборке снега

Это результат поручения губернатора — снизить зимой солевую нагрузку на город

2
Город

В Петербурге минимизировали применение соли при уборке снега Это результат поручения губернатора — снизить зимой солевую нагрузку на город

Ситуация

Россия ограничила поставки украинской «Артёмсоли»

Таможня предположила, что техническую соль этой фирмы могут продавать как пищевую

0
Ситуация

Россия ограничила поставки украинской «Артёмсоли» Таможня предположила, что техническую соль этой фирмы могут продавать как пищевую

Новости

Россия запретила ввоз украинской «Артемсоли»

Усиленный контроль над её поставками осуществлялся с ноября 2014 года

0
Новости

Россия запретила ввоз украинской «Артемсоли» Усиленный контроль над её поставками осуществлялся с ноября 2014 года

Новости

В России зафиксирован недостаток соли (обновлено)

Это связано с падением поставок с Украины

13
Новости

В России зафиксирован недостаток соли (обновлено) Это связано с падением поставок с Украины

Город

Сколько тонн соли высыпали в Петербурге за осень

В Центре комплексного благоустройства рассказали, сколько тонн соли было высыпано на улицы Петербурга за эту осень

2
Город

Сколько тонн соли высыпали в Петербурге за осень В Центре комплексного благоустройства рассказали, сколько тонн соли было высыпано на улицы Петербурга за эту осень

6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре
Новое в Петербурге
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябреКафе с блюдами из местных продуктов, огромный ресторан самообслуживания, новое место для вегетарианцев и бар с домашним алкоголем — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре
5
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре
Новое в Петербурге

6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре Кафе с блюдами из местных продуктов, огромный ресторан самообслуживания, новое место для вегетарианцев и бар с домашним алкоголем — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре

Как создать первое уличное телевидение
Новая география
Как создать первое уличное телевидение Группа инженеров, журналистов и дизайнеров запустила в Екатеринбурге первое уличное телевидение — с городскими новостями, сюжетами о спорте и гороскопом. The Village узнал, кто его будет смотреть
1
Как создать первое уличное телевидение
Новая география

Как создать первое уличное телевидение Группа инженеров, журналистов и дизайнеров запустила в Екатеринбурге первое уличное телевидение — с городскими новостями, сюжетами о спорте и гороскопом. The Village узнал, кто его будет смотреть

Общественные пространства

Признание дня: Улицы города пересаливают

Вице-губернатор по ЖКХ Владимир Лавленцев признал, что дорожники «переборщили» с солью. «Но больше такого, я надеюсь, не будет».

2
Общественные пространства

Признание дня: Улицы города пересаливают Вице-губернатор по ЖКХ Владимир Лавленцев признал, что дорожники «переборщили» с солью. «Но больше такого, я надеюсь, не будет».

Инфраструктура

КАД станут посыпать французской солью

Управляющие КАД закупили французскую соль для борьбы с гололёдом. В первые октябрьские заморозки там столкнулось больше 30 машин.

3
Инфраструктура

КАД станут посыпать французской солью Управляющие КАД закупили французскую соль для борьбы с гололёдом. В первые октябрьские заморозки там столкнулось больше 30 машин.

Инфраструктура

На избыток соли на дорогах можно пожаловаться через «Красивый Петербург»

Теперь через сайт «Красивый Петербург» можно указать властям на излишки соли и реагентов, высыпаемых дорожными службами на улицы.

2
Инфраструктура

На избыток соли на дорогах можно пожаловаться через «Красивый Петербург» Теперь через сайт «Красивый Петербург» можно указать властям на излишки соли и реагентов, высыпаемых дорожными службами на улицы.

Инфраструктура

Небольшие улицы начали посыпать гранитной крошкой

На небольших улицах и переулках, где лежит утоптанный и укатанный снег, начали использовать гранитную крошку. На крупных магистралях она может быть опасна для автомобилей.

2
Инфраструктура

Небольшие улицы начали посыпать гранитной крошкой На небольших улицах и переулках, где лежит утоптанный и укатанный снег, начали использовать гранитную крошку. На крупных магистралях она может быть опасна для автомобилей.