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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведений
Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведений А также о планах на будущее и о том, почему рэпер Тимати победит все московские бургерные
Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведений

Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведений
А также о планах на будущее и о том, почему рэпер Тимати победит все московские бургерные

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца

Владелица «Вай Мэ!» открывает сосисочную SOS.Cafe

Сосиски для кафе будет делать маленькая семейная компания из Подмосковья

Владелица «Вай Мэ!» открывает сосисочную SOS.Cafe