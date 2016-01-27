Индустрия
Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведенийА также о планах на будущее и о том, почему рэпер Тимати победит все московские бургерные
Индустрия
Владелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая — о скандалах вокруг ее заведений А также о планах на будущее и о том, почему рэпер Тимати победит все московские бургерные
Новое в Москве
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июляThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Новое в Москве
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Новое место
Владелица «Вай Мэ!» открывает сосисочную SOS.Cafe
Сосиски для кафе будет делать маленькая семейная компания из Подмосковья
Новое место