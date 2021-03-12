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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня
12 марта 2021

Перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям, чтобы помочь действительно нуждающимся

Опрос
2 декабря 2020

Почти две трети медиков заявили о проблемах с получением ковидных выплат

3 августа 2020

Суд отклонил иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет. Им не достались «коронавирусные» выплаты

Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией

Путин не оставит в беде

Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией

Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплаты
Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплаты Кому положены деньги, куда за ними обращаться и какие документы готовить
Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплаты

Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплаты
Кому положены деньги, куда за ними обращаться и какие документы готовить

В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов

Следственный комитет завел уголовное дело

В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов

Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года

Максимальные выплаты увеличатся почти на 20 тысяч

Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года

Собянин: Каждый десятый житель России получает пенсию за счет москвичей

По словам мэра Москвы, в столице нет «незаслуженных денег»

Собянин: Каждый десятый житель России получает пенсию за счет москвичей

Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне

Получить обновленную карту можно с июля в центрах госуслуг

Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне

Пострадавшие от урагана 21 апреля получат компенсации

Из-за стихии погибли два человека, еще 20 пострадали

Пострадавшие от урагана 21 апреля получат компенсации

Выплаты донорам крови вырастут на 20 %

Мэрия Москвы занялась популяризацией донорства

Выплаты донорам крови вырастут на 20 %

Россиянам стали отказывать в назначении пенсии по старости

Это связано с нехваткой страхового стажа и пенсионных баллов

Россиянам стали отказывать в назначении пенсии по старости

Выплаты за первенца получат семьи с доходом не более полутора прожиточных минимумов

Пособия начнут поступать с нового года

Выплаты за первенца получат семьи с доходом не более полутора прожиточных минимумов

В Москве повысили пенсии и пособия

С 1 января 2018 года минимальная пенсия в столице вырастет на 3 тысячи рублей

В Москве повысили пенсии и пособия

Минтруд собирается оценивать собственность россиян перед выдачей соцпособий

По данным ведомства, 15 миллионов человек работают нелегально и пользуются всеми видами соцпомощи

Минтруд собирается оценивать собственность россиян перед выдачей соцпособий

Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам

Ранее этот вопрос поднял глава правительства Дмитрий Медведев

Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам

В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года

Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат

В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве

О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве