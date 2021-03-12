Перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям, чтобы помочь действительно нуждающимся
Суд отклонил иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет. Им не достались «коронавирусные» выплаты
Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией
Путин не оставит в беде
Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплаты Кому положены деньги, куда за ними обращаться и какие документы готовить
В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов
Следственный комитет завел уголовное дело
Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года
Максимальные выплаты увеличатся почти на 20 тысяч
Собянин: Каждый десятый житель России получает пенсию за счет москвичей
По словам мэра Москвы, в столице нет «незаслуженных денег»
Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне
Получить обновленную карту можно с июля в центрах госуслуг
Пострадавшие от урагана 21 апреля получат компенсации
Из-за стихии погибли два человека, еще 20 пострадали
Россиянам стали отказывать в назначении пенсии по старости
Это связано с нехваткой страхового стажа и пенсионных баллов
Выплаты за первенца получат семьи с доходом не более полутора прожиточных минимумов
Пособия начнут поступать с нового года
В Москве повысили пенсии и пособия
С 1 января 2018 года минимальная пенсия в столице вырастет на 3 тысячи рублей
Минтруд собирается оценивать собственность россиян перед выдачей соцпособий
По данным ведомства, 15 миллионов человек работают нелегально и пользуются всеми видами соцпомощи
Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам
Ранее этот вопрос поднял глава правительства Дмитрий Медведев
В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года
Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат
Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве
О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне