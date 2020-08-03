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3 августа 2020

Суд отклонил иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет. Им не достались «коронавирусные» выплаты