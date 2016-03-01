Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией
Путин не оставит в беде
Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией Путин не оставит в беде
Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплаты Кому положены деньги, куда за ними обращаться и какие документы готовить
В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов
Следственный комитет завел уголовное дело
В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов Следственный комитет завел уголовное дело
Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года
Максимальные выплаты увеличатся почти на 20 тысяч
Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года Максимальные выплаты увеличатся почти на 20 тысяч
Собянин: Каждый десятый житель России получает пенсию за счет москвичей
По словам мэра Москвы, в столице нет «незаслуженных денег»
Собянин: Каждый десятый житель России получает пенсию за счет москвичей По словам мэра Москвы, в столице нет «незаслуженных денег»
Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне
Получить обновленную карту можно с июля в центрах госуслуг
Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне Получить обновленную карту можно с июля в центрах госуслуг
Пострадавшие от урагана 21 апреля получат компенсации
Из-за стихии погибли два человека, еще 20 пострадали
Пострадавшие от урагана 21 апреля получат компенсации Из-за стихии погибли два человека, еще 20 пострадали
Выплаты донорам крови вырастут на 20 % Мэрия Москвы занялась популяризацией донорства
Россиянам стали отказывать в назначении пенсии по старости
Это связано с нехваткой страхового стажа и пенсионных баллов
Россиянам стали отказывать в назначении пенсии по старости Это связано с нехваткой страхового стажа и пенсионных баллов
Выплаты за первенца получат семьи с доходом не более полутора прожиточных минимумов
Пособия начнут поступать с нового года
Выплаты за первенца получат семьи с доходом не более полутора прожиточных минимумов Пособия начнут поступать с нового года
В Москве повысили пенсии и пособия
С 1 января 2018 года минимальная пенсия в столице вырастет на 3 тысячи рублей
В Москве повысили пенсии и пособия С 1 января 2018 года минимальная пенсия в столице вырастет на 3 тысячи рублей
Минтруд собирается оценивать собственность россиян перед выдачей соцпособий
По данным ведомства, 15 миллионов человек работают нелегально и пользуются всеми видами соцпомощи
Минтруд собирается оценивать собственность россиян перед выдачей соцпособий По данным ведомства, 15 миллионов человек работают нелегально и пользуются всеми видами соцпомощи
Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам
Ранее этот вопрос поднял глава правительства Дмитрий Медведев
Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам Ранее этот вопрос поднял глава правительства Дмитрий Медведев
В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года
Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат
В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат
Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве
О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне