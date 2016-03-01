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Новости

Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией

Путин не оставит в беде

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Новости

Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией Путин не оставит в беде

Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплаты
Проще простого
Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплатыКому положены деньги, куда за ними обращаться и какие документы готовить
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Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплаты
Проще простого

Как самозанятым, безработным и родителям получить путинские выплаты Кому положены деньги, куда за ними обращаться и какие документы готовить

Новости

В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов

Следственный комитет завел уголовное дело

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Новости

В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов Следственный комитет завел уголовное дело

Новости

Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года

Максимальные выплаты увеличатся почти на 20 тысяч

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Новости

Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года Максимальные выплаты увеличатся почти на 20 тысяч

Новости

Собянин: Каждый десятый житель России получает пенсию за счет москвичей

По словам мэра Москвы, в столице нет «незаслуженных денег»

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Новости

Собянин: Каждый десятый житель России получает пенсию за счет москвичей По словам мэра Москвы, в столице нет «незаслуженных денег»

Новости

Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне

Получить обновленную карту можно с июля в центрах госуслуг

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Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне Получить обновленную карту можно с июля в центрах госуслуг

Новости

Пострадавшие от урагана 21 апреля получат компенсации

Из-за стихии погибли два человека, еще 20 пострадали

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Новости

Пострадавшие от урагана 21 апреля получат компенсации Из-за стихии погибли два человека, еще 20 пострадали

Новости

Выплаты донорам крови вырастут на 20 %

Мэрия Москвы занялась популяризацией донорства

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Новости

Выплаты донорам крови вырастут на 20 % Мэрия Москвы занялась популяризацией донорства

Новости

Россиянам стали отказывать в назначении пенсии по старости

Это связано с нехваткой страхового стажа и пенсионных баллов

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Новости

Россиянам стали отказывать в назначении пенсии по старости Это связано с нехваткой страхового стажа и пенсионных баллов

Новости

Выплаты за первенца получат семьи с доходом не более полутора прожиточных минимумов

Пособия начнут поступать с нового года

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Новости

Выплаты за первенца получат семьи с доходом не более полутора прожиточных минимумов Пособия начнут поступать с нового года

Новости

В Москве повысили пенсии и пособия

С 1 января 2018 года минимальная пенсия в столице вырастет на 3 тысячи рублей

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Новости

В Москве повысили пенсии и пособия С 1 января 2018 года минимальная пенсия в столице вырастет на 3 тысячи рублей

Новости

Минтруд собирается оценивать собственность россиян перед выдачей соцпособий

По данным ведомства, 15 миллионов человек работают нелегально и пользуются всеми видами соцпомощи

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Новости

Минтруд собирается оценивать собственность россиян перед выдачей соцпособий По данным ведомства, 15 миллионов человек работают нелегально и пользуются всеми видами соцпомощи

Новости

Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам

Ранее этот вопрос поднял глава правительства Дмитрий Медведев

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Новости

Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам Ранее этот вопрос поднял глава правительства Дмитрий Медведев

Ситуация

В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года

Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат

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Ситуация

В Минтруде планируют отказаться от повышения материнского капитала до 2020 года Также в ведомстве хотят принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат

Ситуация

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве

О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне

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Ситуация

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне