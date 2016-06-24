Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения Главные гастрономические события недели
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения Главные гастрономические события недели
У проекта SoupMe появилась доставка
Доставка осуществляется в радиусе 1,5 километра от кафе
10 рецептов блюд из тыквы Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей
10 рецептов блюд из тыквы Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей
У кафе SoupMe с супами в стаканах появилась доставка
Теперь горячие супы в стаканчиках можно заказать домой
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В Малом Сухаревском открывается ресторан с супами SoupMe
Здесь готовят разные супы навынос