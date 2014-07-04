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South Park перенесли в виртуальную реальность

Побродить по нему можно при помощи Oculus Rift

South Park перенесли в виртуальную реальность
Побродить по нему можно при помощи Oculus Rift