В России учредили совет по физкультуре и спорту. В него вошла предполагаемая дочь Путина
Орган займется пропагандой массового спорта
Володин создаст совет по развитию городских территорий для сноса хрущевок
В совет также могут войти представители регионального парламента
В Москве создали научный совет по развитию транспортной инфраструктуры
Его первое заседание состоялось 19 сентября в Российском экономическом университете имени Плеханова
Стоит ли рассказать другу, что ему изменяют? The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане
Стоит ли рассказать другу, что ему изменяют? The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане
Как выдержать стейк дома? The Village запускает новую рубрику, в которой будет рассказывать о кухонных хитростях и давать важные советы
Как выдержать стейк дома? The Village запускает новую рубрику, в которой будет рассказывать о кухонных хитростях и давать важные советы
Специалист по личным финансам — о выборе между ипотекой и арендой The Village отвечает на главный вопрос человека без квартиры с помощью личного финансового консультанта
Специалист по личным финансам — о выборе между ипотекой и арендой The Village отвечает на главный вопрос человека без квартиры с помощью личного финансового консультанта
Как получить максимум удовольствия от похода в ресторан Я работаю в ресторанном бизнесе всего лишь 7 лет. За это время я успел повидать многих гостей, побывать в разных ситуациях, выслушать многое. Каждый день все равно приносит сюрпризы и это продолжает радовать, хотя и часто удивляет:) В этом посте я постарался проанализировать самые популярные варианты, которые возникают почти каждый день в ресторане и дать скромные советы для того...