Как получить максимум удовольствия от похода в ресторан Я работаю в ресторанном бизнесе всего лишь 7 лет. За это время я успел повидать многих гостей, побывать в разных ситуациях, выслушать многое. Каждый день все равно приносит сюрпризы и это продолжает радовать, хотя и часто удивляет:) В этом посте я постарался проанализировать самые популярные варианты, которые возникают почти каждый день в ресторане и дать скромные советы для того...