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В расход: Сколько тратит офис?
В расход: Сколько тратит офис? The Village узнал у компаний, какое количество чая, кофе, туалетной бумаги и канцтоваров уходит на сотрудников каждый месяц
В расход: Сколько тратит офис?

В расход: Сколько тратит офис?
The Village узнал у компаний, какое количество чая, кофе, туалетной бумаги и канцтоваров уходит на сотрудников каждый месяц

Евгений Дёмин, SPLAT: «Важно помнить о смысле того, чем ты занимаешься»
Евгений Дёмин, SPLAT: «Важно помнить о смысле того, чем ты занимаешься» Основатель компании SPLAT рассказал о бизнесе, идеях для писем покупателям и необходимости сохранять спокойствие
Евгений Дёмин, SPLAT: «Важно помнить о смысле того, чем ты занимаешься»

Евгений Дёмин, SPLAT: «Важно помнить о смысле того, чем ты занимаешься»
Основатель компании SPLAT рассказал о бизнесе, идеях для писем покупателям и необходимости сохранять спокойствие

Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды

Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды
Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников

Как работают в SPLAT
Как работают в SPLAT Письма директора о счастье, тестирование зубных паст и абонемент в бассейн — The Village узнал, как работают сотрудники SPLAT
Как работают в SPLAT

Как работают в SPLAT
Письма директора о счастье, тестирование зубных паст и абонемент в бассейн — The Village узнал, как работают сотрудники SPLAT

Основатель компании Splat Евгений Дёмин о ресторане «Сейджи»
Основатель компании Splat Евгений Дёмин о ресторане «Сейджи» Основатель и генеральный директор компании Splat рассказал о ресторане с неадаптированной японской едой, который вошёл в рейтинг лучших ресторанов мира
Основатель компании Splat Евгений Дёмин о ресторане «Сейджи»

Основатель компании Splat Евгений Дёмин о ресторане «Сейджи»
Основатель и генеральный директор компании Splat рассказал о ресторане с неадаптированной японской едой, который вошёл в рейтинг лучших ресторанов мира

Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее
Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее Лекции об искусстве для рекламщиков, дзюдо для сыщиков, конкурсы эссе для официантов и другие способы сделать сотрудника более эффективным и искренне лояльным.
Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее

Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее
Лекции об искусстве для рекламщиков, дзюдо для сыщиков, конкурсы эссе для официантов и другие способы сделать сотрудника более эффективным и искренне лояльным.

Пишите письма: Евгений Дёмин (SPLAT) о связи с покупателями
Пишите письма: Евгений Дёмин (SPLAT) о связи с покупателями Создатель компании SPLAT написал покупателям своих зубных паст уже 84 письма (их можно найти в коробке с тюбиком). Эпистолярным жанром он заменил рекламу и традиционные способы продвижения.
Пишите письма: Евгений Дёмин (SPLAT) о связи с покупателями

Пишите письма: Евгений Дёмин (SPLAT) о связи с покупателями
Создатель компании SPLAT написал покупателям своих зубных паст уже 84 письма (их можно найти в коробке с тюбиком). Эпистолярным жанром он заменил рекламу и традиционные способы продвижения.