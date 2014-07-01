В расход: Сколько тратит офис? The Village узнал у компаний, какое количество чая, кофе, туалетной бумаги и канцтоваров уходит на сотрудников каждый месяц
В расход: Сколько тратит офис? The Village узнал у компаний, какое количество чая, кофе, туалетной бумаги и канцтоваров уходит на сотрудников каждый месяц
Евгений Дёмин, SPLAT: «Важно помнить о смысле того, чем ты занимаешься» Основатель компании SPLAT рассказал о бизнесе, идеях для писем покупателям и необходимости сохранять спокойствие
Евгений Дёмин, SPLAT: «Важно помнить о смысле того, чем ты занимаешься» Основатель компании SPLAT рассказал о бизнесе, идеях для писем покупателям и необходимости сохранять спокойствие
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников
Как работают в SPLAT Письма директора о счастье, тестирование зубных паст и абонемент в бассейн — The Village узнал, как работают сотрудники SPLAT
Как работают в SPLAT Письма директора о счастье, тестирование зубных паст и абонемент в бассейн — The Village узнал, как работают сотрудники SPLAT
Основатель компании Splat Евгений Дёмин о ресторане «Сейджи» Основатель и генеральный директор компании Splat рассказал о ресторане с неадаптированной японской едой, который вошёл в рейтинг лучших ресторанов мира
Основатель компании Splat Евгений Дёмин о ресторане «Сейджи» Основатель и генеральный директор компании Splat рассказал о ресторане с неадаптированной японской едой, который вошёл в рейтинг лучших ресторанов мира
Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее Лекции об искусстве для рекламщиков, дзюдо для сыщиков, конкурсы эссе для официантов и другие способы сделать сотрудника более эффективным и искренне лояльным.
Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее Лекции об искусстве для рекламщиков, дзюдо для сыщиков, конкурсы эссе для официантов и другие способы сделать сотрудника более эффективным и искренне лояльным.
Пишите письма: Евгений Дёмин (SPLAT) о связи с покупателями Создатель компании SPLAT написал покупателям своих зубных паст уже 84 письма (их можно найти в коробке с тюбиком). Эпистолярным жанром он заменил рекламу и традиционные способы продвижения.