На спорт: 15 средств для активного образа жизни Что использовать до, во время и после тренировки
На спорт: 15 средств для активного образа жизни
Что использовать до, во время и после тренировки
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
В бесхозных подвалах собираются оборудовать спортзалы
В подвалах петербургских зданий планируют оборудовать спортзалы. Предполагается, что в таких залах дети, подростки и местные жители смогут бесплатно под руководством тренера заниматься спортом.